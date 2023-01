Fenomenalni Timi Zajc v Kulmu tik pod vrhom

Slovenski skakalec Timi Zajc je na nedeljski tekmi v poletih na Kulmu s skokoma dolgima 234 ter 230,5 m (451,4 točke) osvojil drugo mesto. Ugnal ga je le Norvežan Halvor Egner Granerudom (234,5, 235 m/455,5), ki je bil najdaljši v obeh serijah in imel v seštevku 4,1 točke naskoka pred Zajcem.

Tretje mesto je osvojil Avstrijec Stefan Kraft (233, 229 m/446,4), ki je bil po prvi seriji še drugi.

Za današnjo tekmo velja dodati, da se je slovenski trener Robert Hrgota pri skokih Zajca obakrat taktično odločil za skrajšanje naleta in imel pri tem srečno roko. V prvi seriji kar za dve naletni mesti, v drugi za eno. Tej odločitvi so kasneje sledili tudi ostali trenerji.

Trojka, ki je končala na vrhu, je imela veliko prednost že po prvi seriji. Nemec Andreas Wellinger na četrtem mestu je za Zajcem zaostajal že 10,4 točke in vodilni so o razpletu odločali med seboj.

»Po dolgem času sem spet na stopničkah. Še znam leteti in lahko si oddahnem. Za mano je super dan. V soboto sem v finalu naredil res dolg skok, dobil dobre občutke in nato je res šlo. Danes sem v finalu vedel, da moram iti na polno. Kraft je bil malenkost krajši in pridobil sem mesto. Granerud pa je res v odlični formi,« je po tekmi za nacionalno televizijo povedal Zajc, ki je na Kulmu osvojil že tretje stopničke v karieri.

V finalu je nastopilo še pet Slovencev. Slovenski uspeh je z 9. mestom dopolnil Anže Lanišek (225, 221 m/408,9). Domen Prevc je bil 12. (212,5, 223/404,6), Žiga Jelar je v finalu pridobil sedem mest in bil 16. (206,5, 218,5/383,9), Lovro Kos je osvojil 24. mesto. (208, 208,5/365,4). Popolnoma pa se je finalni skok ponesrečil izkušenemu Petru Prevcu, rekorderju te skakalnice, ki je z 19. zdrsnil na 29. mesto,

Brez finala je ostal le Žak Mogel na 35. meto (200,5 m).