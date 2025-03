Fantastični Lanišek izjemen tudi v drugi seriji, spet je zmagal!

Slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek (276,9 točke) je zmagovalec posamične tekme svetovnega pokala v finskem Lahtiju. Prepričljivo vodilni že po prvi seriji je v drugo ohranil 6,1 točke naskoka pred Avstrijcem Stefanom Kraftom. Točke so osvojili še trije Slovenci.

Za Laniška je bila to sedma posamična zmaga v svetovnem pokalu, nazadnje pa je slavil 1. januarja 2024 v Garmisch-Partenkirchnu. Za slovenske smučarske skoke je to jubilejna 140. zmaga v svetovnem pokalu. Dve je na tem prizorišču v četrtek in petek slavila tudi Nika Prevc.

Že po prvi seriji prepričljivo vodilni

Osemindvajsetletni Domžalčan je bil že po prvi seriji prepričljivo vodilni, imel je 7,2 točke naskoka pred Kraftom, v drugo pa je zadržal večino naskoka in slavil pred Avstrijcem. Tretje mesto je z zaostankom 13 točk zadržal Pawel Wasek za prve posamične stopničke v karieri.

V drugi seriji je precej pridobil Lovro Kos (229,6), ki je z 29. napredoval na končno 17. mesto. Timi Zajc (226,9) je po 22. mestu po polovici pridobil tri mesta in končal med najboljšimi 20. Domen Prevc (216,2) je v finalu skočil slabo, s 13. je padel na 28. mesto. V finale se ni uvrstil Žak Mogel, ki je bil 36.

V nedeljo bo še superekipna tekma dvojic.