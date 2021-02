Fak za konec v prepoznavnem slogu

Sturla Holm Lægreid (levo) se je veselil naslova svetovnega prvaka, Jakov Fak (ob njem) pa se je s 5. mestom podpisal pod svoj najlepši nastop na tem prvenstvu. FOTOgrafije: Matej Družnik

Zdaj oddih, nato na Češko in Švedsko Takoj po svetovnem prvenstvu sledi teden oddiha v sezoni svetovnega pokala. Po nekaj prostih dneh pa se bodo reprezentance zbrale na naslednji postaji sezone, Novem Mestu na Moravskem, kjer je središče češkega biatlona. Tam bodo, podobno kot v tej sezoni že na Finskem, v Avstriji in Nemčiji, dve prireditvi zapored: prva od 4. do 7. marca, naslednja od 11. do 14. marca. Takšen je urnik te posebne zime zaradi kar najmanjšega možnega števila potovanj. Iz Češke bodo udeleženci biatlonske karavane s posebnimi čarterskimi poleti odpotovali na finale sezone v Östersund na Švedsko, od 19. do 21. marca.

Naslednjič čez slabi dve leti

Brez okužb med športniki Že večkrat smo pisali o temeljitih pripravah prirediteljev v boju s koronavirusom. Včeraj pa so si lahko oddahnili in tudi prejemali čestitke za res dobro pripravljeno tekmovanje tudi po tej plati, za mehurčke tako na prizorišču kot na Bledu. Tudi zadnje testiranje ni prineslo niti enega pozitivnega testa med tekmovalci: od 3300 testov med SP je bilo 11 pozitivnih izvidov, in sicer pri predstavnikih medijev, uradnih voznikih in trenerju avstrijske reprezentance Riccu Grossu. V dosedanjem delu sezone je Mednarodna biatlonska zveza skupaj zbrala 12.200 testov, 53 je bilo pozitivnih.

Prav zadnji dan svetovnega prvenstva v biatlonu, ki je bilo drugič doslej v Sloveniji, je najbolj razveselil domači tabor. Moška tekma s skupinskim startom je za slovo od Pokljuke ponudila veličastno predstavo, v njej pa je naš vodilni aduts 5. mestom dosegel svojo prepričljivo najboljšo uvrstitev na tem prvenstvu. Zgrešil je le prav zadnjo tarčo, če bi zadel še to, bi bil najbrž na odru za zmagovalce. Faku, prav v tej disciplini pred šestimi leti svetovnemu prvaku, v prvi polovici pokljuškega biatlonskega praznika zlepa ni šlo, nato pa je z nastopoma tako v mešanih dvojicah kot nato pri sobotnem 8. mestu moške štafete potrdil, da se le ni vdal: včeraj pa se je nato do zadnjega kroga enakovredno boril za tako želeno kolajno, ki je bila dosegljiva tudi še po zadnji zgrešeni tarči, saj včeraj v moškem skupinskem startu ni bilo prav nikogar z brezhibnim učinkom na strelišču.»Res sem imel kolajno na dosegu do sklepne polovice zadnjega kroga. Takrat pa mi je pobralo vso moč, garal sem, kolikor je bilo le mogoče, toda štirje so bili na koncu boljši,« je priznal biatlonec, ki je športno Slovenijo že tolikokrat razveselil, z včerajšnjim 5. mestom pa se zdaj podpisal pod še eno odmevno uvrstitev. Najbolj veselo je bilo vnovič v norveškem taboru:je bil najboljši, tik za njim pa rojak. Podobno je bilo pred enim letom na prejšnjem prvenstvu v Anterselvi, od koder se je Fak vrnil domov kot 4. na 20-kilometrski tekmi. Včeraj pa na startni črti te prestižne tekme s 30 najboljšimi udeleženci po dolgem času ni bil edini Slovenec. Nastopil je tudi, sploh prvič doslej v tej disciplini na najvišji ravni, in z dvema zgrešenima tarčama zasedel zelo solidno 18. mesto. »Želel sem si uvrstitev v prvi polovici, torej med 15, toda če bi mi kdo ob začetku prvenstva dejal, da bom nastopil tudi v skupinskem startu, tega kar ne bi verjel,« je povedal domačin iz bližnjih Gorij. Zmage v ženskem skupinskem startu pa se je včeraj veselila AvstrijkaSicer pa bo Pokljuka 2021 navzočim ostala v prav posebnem spominu. Tako kot tudi druga velika tekmovanja v tej zimi je včeraj končano svetovno prvenstvo v alpskem smučanju minilo brez obiska gledalcev na prizorišču, zato tiste praznične podobe, ki pritiče takšnemu dogodku, ni bilo. Toda navzoče tekmovalce in njihove spremljevalce je navdušilo vreme, več kot en teden je sijalo sonce, tudi mraz iz prvih treh dni, ko je bilo 15 stopinj pod ničlo, je popustil. Zimska pravljica je v resnici adut Pokljuke tudi za prihodnost, prireditelji so že začeli odštevati do tukajšnje naslednje tekme za svetovni pokal, ki bo v prvem januarskem tednu 2023. Do takrat pa se bo zgodilo še marsikaj. V športnih panogah na snegu tudi velika olimpijska predstava prihodnje leto na Kitajskem.