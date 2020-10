Fabjan od doma popeljal Tino do zmage

Čeprav je minilo že osem mesecev, odkar se je Tina Trstenjak nazadnje borila med svetovno elito v judu, se ji to na tatamiju ni poznalo. Celjska šampionka je namreč svoje veliko mojstrstvo potrdila tudi na tekmovanju za grand slam v Budimpešti, na katerem si je prepričljivo izbojevala zlato lovoriko v kategoriji do 63 kilogramov. V športni dvorani Laszla Pappa, v kateri se je pred dobrimi tremi leti ovenčala z naslovom svetovne podprvakinje, je bila tokrat razred zase. Potem ko je bila kot prva nosilka v uvodnem krogu prosta, je na poti do zaključnega dvoboja nanizala zanesljive zmage nad Poljakinjo Angeliko Szymansko (z vazarijem), Madžarko Szofi Ozbas (z iponom) in Rusinjo Darjo Davidovo (z iponom).



V finalu je Tina hitro, že po minuti in 24 sekundah, strla tudi odpor Anriquelis Barrios, potem ko je 27-letno Venezuelko spravila na hrbet in zadržala v končnem prijemu. Judoistka najuspešnejšega slovenskega kluba Z'dežele Sankaku se je tako veselila že svoje 38. kolajne na turnirjih za svetovni pokal, 17. zlate! Z njo si je že tudi zagotovila nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu, kjer bo branila naslov prvakinje iz Ria de Janeira 2016. »Ni bilo tako preprosto, kot je bilo morda videti. Bilo je težko in drugačno že zato, ker ob sebi nisem imela svojega trenerja Marjana Fabjana. A sva se pred vsako borbo slišala in skovala taktiko zanjo,« je zaupala 30-letna Celjanka, vesela, da se je izšlo tako dobro. Z odmevno zmago je po februarskem 3. in 2. mestu v Parizu in Düsseldorfu dobila potrditev, da je na pravi poti, čeprav je v isti sapi pristavila, da vseh najboljših tekmovalk vendarle ni bilo v Budimpešti, med drugimi so med 405 judoisti iz 61 držav manjkali tudi reprezentanti iz prve velesile Japonske. Ni se še navadila na teste A to ne zmanjšuje uspeha Trstenjakove, ki je upravičila vlogo velike favoritinje. »Tina je dosledno upoštevala moja navodila in zasluženo zmagala,« je pojasnil Fabjan in razkril, da je svoji varovanki svetoval, naj med dvoboji ne tvega preveč, naj višjim tekmicam ne dovoli, da jo primejo okrog vratu, naj ne pada na kolena in da poskuša nasprotnice spraviti v parter in jih na tleh prisiliti k vdaji. Marjanovi napotki so učinkovali tudi na daljavo.



»Čeprav me ni bilo ob tatamiju, sem ji popolnoma zaupal. Tina je pač že dovolj izkušena, da ve, kaj mora narediti v določenem trenutku,« je svojo šampionko pohvalil eden od najboljših trenerjev (juda) na svetu, ki se v Budimpešto ni odpravil zaradi (lastne) varnosti in manjših stroškov. Zgolj za teste na novi koronavirus (po dva v Sloveniji in na Madžarskem) so morali, denimo, odšteti 400 evrov. »Lagala bi, če bi rekla, da se navadiš nanje. Ne, zares niso prijetni,« je priznala Trstenjakova, ki se bo s klubsko kolegico Lio Ludvik (ta je v uvodnem krogu turnirja v Budimpešti izgubila z Izraelko Inbal Shemesh) danes odpravila na enotedenske priprave v Kosovo. Olimpijska prvakinja je tako rešila slovensko čast na Madžarskem, preostali naši judoisti Kaja Kajzer (do 57 kg), Anka Pogačnik (do 70 kg), Patricija Brolih (do 78 kg), David Štarkel (do 60 kg), Adrian Gomboc (do 66 kg), Martin Hojak (do 73 kg) in Vito Dragič (nad 100 kg) niso segli po vidnejših uvrstitvah.