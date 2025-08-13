Evropski superpokal: v Vidmu za prvo lovoriko

Zdi se, kot da se je ravno končala klubska sezona, pa je že pred durmi nova. To je bil najkrajši premor za Paris Saint-Germain, ki je pred natanko mesecem izgubil v finalu svetovnega klubskega prvenstva v ZDA, danes pa bo imel priložnost osvojiti Uefin evropski superpokal, ko bo v nam bližnjem Vidmu ob 21. uri velik favorit proti zmagovalcu evropske lige Tottenhamu. Lani je Aleksander Čeferin v Varšavi superpokal izročil Real Madridu, komu ga bo letos?

PSG (na stavnicah je kvota, da bo dvignil pokal, 1,25; Tottenham 4) je imel skoraj popolno sezono pod vodstvom Luisa Enriqueja. Osvojil je kar štiri lovorike, francosko prvenstvo, pokal in ligaški pokal in ter ligo prvakov, po kateri so katarski lastniki na čelu z Nasserjem Al-Khelaifijem najbolj hrepeneli. Do prve evropske slave so Parižani prišli na zares spektakularen način, z zmago s 5:0 proti Interju v Münchnu.

Na drugi strani je imel Tottenham zares čudno sezono, v premier league je zasedel šele 16. mesto, v evropski ligi pa se mu je nasmehnila sreča, v finalu v Bilbau je z 1:0 premagal Manchester United, čeprav je sprožil le tri strele, enega v okvir vrat, in imel 35-odstotno posest. Kljub temu, da se je s tem uvrstil celo v ligo prvakov kot šesti angleški klub, je trener, Avstralec Ange Postecoglou, izgubil zaupanje šefov v severnem Londonu, priložnost pa je dobil Thomas Frank, 51-letni Danec, ki je v sedmih letih dvignil Brentford iz druge lige (championship) in ga učvrstil v sredini lestvice premier league.

PSG je doživel hladno prho v New Jerseyju, kjer si je obetal zgodovinskega peterčka, toda v finalu presenetljivo z 0:3 klonil proti Chelseaju, še enemu londonskemu klubu. Če so Parižani imeli samo mesec dni premora in zato niso odigrali niti ene pripravljalne tekme, so Spurs opravili obsežen predsezonski program in odigrali šest prijateljskih srečanj. Neporaženi so ostali vse do prejšnjega tedna, ko so z 0:4 izgubili proti Bayernu.

141 golov je v prejšnji sezoni dosegel PSG, 35 Ousmane Dembele.

Spor z Donnarummo

PSG ima tudi malce manj miru, saj se je znašel v sporu z vratarjem Gianluigijem Donnarummo, ki bo leto pred iztekom pogodbe zapustil Park princev, namesto njega bo prvi čuvaj mreže Lucas Chevalier iz Lilla. PSG (na Transfermarktu je njegova ekipa vredna 1,16 milijarde evrov) je bil miren v prestopnem roku, poleg Chevalliera (40 milijonov evrov) je včeraj prišel še ukrajinski branilec Ilija Zabarni iz Bournemoutha (63 mio €). Glavni okrepitvi Tottenhama (832 mio €) sta Mohammed Kudus iz West Hama (64 mio €) in Mathys Tel iz Bayerna (35 mio €).

»Pomembno je, da sezono začnemo z dobrim rezultatom. Kot smo že večkrat poudarili, moramo še naprej osvajati lovorike, če želimo ostati šampioni. Zmagovati moramo v vseh okoliščinah,« se pomena trajnosti forme zaveda sijajni napadalec Ousmane Dembele, eden od glavnih kandidatov za zlato žogo. Frank, za katerega bo to vrhunec dosedanje kariere, je navdušen: »Igramo v finalu, to je fantastično. Upamo, da bomo lahko uporabili nekaj izkušenj iz zadnjega finala z Manchester Unitedom.«