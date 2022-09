Evropa dobila novega košarkarskega prvaka

V Berlinu se je končal veliki finale letošnjega evropskega prvenstva v košarki. Nasproti sta si stali Francija in Španija, z zlatom pa so se okitili španski košarkarji (88 : 76). Tekmo za 3. mesto proti Poljakom so dobili Nemci (82 : 69). Španci so z zmago osvojili četrti naslov na evropskih prvenstvih.

Za Slovenijo je bilo konec prvenstvo po klavrnem porazu proti Poljski v četrtfinalu.