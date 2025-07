Evrogol rešil nogometnega prvaka

Z nesrečnim nepriznanim golom Nala Lana Korena, sina slavnega očeta Roberta, ker naj bi si pomagal z roko, in prvim golom sezone, pravzaprav avtogolom Kidričana Filipa Kosija, ter nato vendarle s prvo zmago povratnika v 1. SNL Aluminija se je začelo 35. nogometno prvenstvo v samostojni Sloveniji. V uvodnem krogu je v najbolj razburljivem dvoboju v Ajdovščini Primorje v sodnikovem dodatku ujelo poln izkupiček proti Domžalami, v Stožicah pa je Olimpija obrambo naslova začela z minimalno zmago proti Muri.

Zeleno-bele stresne dneve po hitrem slovesu od kvalifikacij za ligo prvakov in pred sredino prvo tekmo 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo doma proti andorskemu prvaku Interju je za nekaj dni odpihnil rezervist Antonio Marin. Z evrogolom v 73. minuti, ko je z leve strani z desnico z udarcem pod kolenom, kot v nogometnih krogih imenujejo takšne zahtevne strele, poslal žogo neubranljivo v levi zgornji kot mladega soboškega vratarja Aljaža Strajnarja, še enega sina slavnega očeta in legende 1. SNL Janeza Strajnarja.

Brazilec odločil v Ajdovščini Izidi: Olimpija – Mura 1:0 (1800, Marin 73.), Primorje – Domžale 3:2 (500, Duljanović 71., Murillo 79., 94.; Mlakar 45., Burić 84.), Kalcer Radomlje – Aluminij 1:2 (brez gledalcev, Kosi avt. 18.; Saitoski 48., 11-m, Tani 90.; rdeča kartona: Kukovec 45., 2RK; Rozman 76.), Maribor – Celje, Koper – Bravo (večerni tekmi). Pari 2. kroga: Bravo – Mura, Aluminij – Olimpija (oba 26. t. m.), Celje – Kalcer Radomlje, Domžale – Maribor (oba 27. t. m.), Koper – Primorje (28. t. m.).

Olimpija je prišla do prve zmage, toda bila je neprepričljiva in prej slaba kot dobra. Za trenerja Jorgeja Simaa je bila še ena tekma, ki prav nič ni spremenila ocene o tem, da je na začetku sezone njena igralna podoba klavrna.

»Spoznavamo se še, gremo iz tekme v tekmo, ta zmaga pa je bila zelo pomembna pred evropskim izpitom. Pred domačimi navijači ga želim opraviti z zmago pred našimi navijači,« je razmišljal junak tekme Marin, ki bi se pol poldrugem letu in težavah s poškodbami morda le spremenil v enega od močnih adutov zeleno-belih. Pri Dinamu vzgojeni 24-letni napadalni zvezni igralec je k Olimpiji prestopil lanskega januarja s slovesom velike okrepitve.

Tudi Simao je pohvalil Zagrebčana. »Zasluži si pohvale. Je zelo nadarjen nogometaš, ki mora najti svojo pot. Še veliko več lahko pokaže, kot je doslej. Ima še dovolj časa. Ni pa lahko najti igralcev, kot je on, veliko lažje izgubiš takšne igralce,« je o lepši strani tekmi povedal Portugalec, slabe so videli vsi na tribunah Stožic.

589 minut je Antonio Marin zbral v 1. SNL v poldrugem letu za Olimpijo in na 14 tekmah. Dosegel je pet golov.

Še tri tekme za rešitev trenerskega stolčka

Zmaga ni skrila vseh težav, ki se resnici na ljubo vlečejo že od pomladi, ko tudi šampionski Victor Sanchez ni zmogel narediti igralnega preskoka. Kako naj bi ga Simao, ki nima takšnega trenerskega in igralskega porekla, kot ga je imel Španec? Povrhu, kot kaže, ni imel sreče s tem, kakšne okrepitve (zaenkrat le nove igralce) mu je pripeljal športni direktor Goran Boromisa. Skoraj milijonska okrepitev v podobi Makedonca Dimitarja Mitrovskega znova ni prepričala nikogar. Tudi zaradi njega ni šlo tako, kot si je želel Simao. Ali zaradi nerodnega Dina Kojića, ki po lanskem poletnem izbruhu pod Sanchezovo taktirko krepko zaostaja v razvoju.

Primorje 1 1 0 3:2 3 Aluminij 1 1 0 2:1 3 Olimpija 1 1 0 0 1:0 3 Bravo – – – – –:– – Celje – – – – –:– – Koper – – – – –:– – Maribor – – – – –:– – Domžale 1 0 0 1 2:3 0 Radomlje 1 0 0 1 1:2 0 Mura 1 0 0 1 0:1 0

»Pričakoval sem, da bomo prej dosegli gol. Dobro je, da se nismo obremenjevali ali zmedli, temveč smo izzivali gol. Počeli smo to, kar smo se dogovorili – včasih bolje, drugič slabše. Najbolj pomembno je, da smo zmagali, sploh zato, ker na prejšnjih dveh tekmah nismo,« je izpostavil 48-letnik, ki naj bi imel na voljo še tri tekme, da se utrdi na trenerskem stolčku. Na papirju ima lahke tekme, dve z Interjem in gostujočo v državnem prvenstvu proti Aluminiju. Če je to zahteva klubskega vodstva, potem je lahko zadovoljen, tekmeca nista na ravni zeleno-belih. A takrat, ko so uglašeni, uigrani, močni in se ve, kdo je kdo. Zdaj niso nič od tega.

Eno od kar veliko igralnih neznank je Simao očitno razrešil. Dokler se ne bo vrnil poškodovani prvi vratar Matevž Vidovšek, lahko pa se bo njegova vrnitev zavlekla debelo v jesen, bo št. 1. Matevž Dajčar. Evropska spodrsljaja sta bila preveč za Gaja Lubeja Finka.