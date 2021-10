Evrogol Kousa, toda Prekmurci izgubili (VIDEO)

Kot bi mignil na semaforju 2:0

Kous z mojstrovino znižal na 1:2

Kane in Son takoj napela mišice, kapetan do hat-tricka v manj kot pol ure

Trener Tottenhama Nunoje kljub pritisku, ki ga čuti po bolečem porazu na mestnem derbiju z Arsenalom (1:3), močno premešal začetno postavo. Severni Londončani so se v boj z Muro podali s kar devetimi spremembami v primerjavi z gostovanjem na štadionu Emirates, svoji mesti sta ohranila zgolj vezistain, torej je manjkal tudi kapetan in prvi zvezdnik ekipe, ki je s številnimi drugimi asi () ostal na klopi. V vratih je evropsko tekmo vnovič začel, še do nedavnega soigralecpri Atalanti, kjer je bil v minuli sezoni med najboljšimi posamezniki.je tam zadržalin, začela stain, v napadu pa seveda osamljeni. Ta ni začel uvodne tekme z Vitessom v Ljudskem vrtu, kjer sta od prve minute igrala tudiinMuro je na tribuni za gostujoče navijače spremljala skupinica okoli 20 rojakov, opremljenih z nekaj transparenti in slovensko zastavo, a tekma se pred njihovimi očmi ne bi mogla začeti slabše, saj je po slabem posredovanju branilcev, ki so poskušali ustaviti šele 17-letnega, do žoge predprišel kapetan Alli, Obradović pa ga je s sicer hitrim izletom iz vrat podrl in zakrivil enajstmetrovko. Alli ni grešil, čeprav je Obradović krenil v pravo smer pa je žoga prvič v večeru končala za njegovim hrbtom. Na žalost murašev je bilo že v drugem resnejšem napadu Spursov na semaforju že 2:0 – po slabem izbijanju zadnje vrste jeposlal visoko žogo proti, ta pa se je sprehodil v kazenski prostor in mojstrsko zadel v nasprotni zgornji kot vrat spet nemočnega Obradovića.Tokrat je bil odgovor Mure boljši, po žogi v prostor na levi bok in predložku je Mulahusejnović v 12. minuti prišel do neoviranega strela z glavo, a s poskusom proti oddaljenejši vratnici zgrešil. Črno-belim je uspelo vzpostaviti ravnotežje in nekajkrat lepo odpeljati žogo v napad, kjer pa je nato zmanjkovalo idej za ključno podajo. V 24. minuti je po trčenju z Bryanom Gilom v kazenskem prostoru Tottenhama padel Kous, a se izraelski glavni sodnik Daniel Bar Natan ni oglasil. Razen nekaj nevarnih prodorov Gila po levem boku si Tottenham ni pripravil veliko, tudi strel Sergia Reguilona je bil v 31. minuti precej previsok, da bi ogrozil Obradovića. Ta je moral biti na mestu v 32. minuti, ko je z roba kazenskega prostora do strela prišel Alli. Ob izteku 37. minute je Obradović tudi zlahka ujel poskus Allija z glavo, ko je Anglež do strela prišel s precej težavnega položaja po visoki podaji z desnega boka.Veliko so muraši tvegali v 38. minuti, ko je slabo podajo iz zadnje vrste na sredini igrišča prestregel Oliver Skipp in v že precej močnem deževju prišel vse do notranjosti kazenskega prostora, nato pa zgrešil z diagonalnim strelom po tleh. Scarlett se je v 41. minuti izvrstno otresel Matica Maruška in že krenil proti vratom, ko ga je v zadnjem hipu z izvrstnim drsečim štartom ustavil Lorbek. V prvi in edini minuti sodnikovega dodatka igralnega časa v prvem polčasu je v kazenskem prostoru Mure padel Matt Doherty, toda sodnik tokrat ni zapiskal.Dež je še naprej neusmiljeno močil angleško metropolo, ko se je začel drugi polčas, v katerega sta trenerja krenila brez sprememb enajsteric. Mura je začela podjetno in obramba Tottenhama je po akciji in predložku z desnega boka morala posredovati, da komu od Sobočanov ni uspelo nevarneje pomeriti v kazenskem prostoru. Reguilon je v 51. minuti ujel žogo ob črti golavta in jo z zadnjimi močmi uspel poslati v sredino, kjer pa so pred Scarlettom nato izbili možje v črnem. Nato pa šok za domače: Mura je imela na voljo kot, po izbijanju Tottenhamove obrambe pa se je žoga na robu kazenskega prostora odbila idealno za volej Kousa, ki je z mojstrskim strelom matiral nemočnega Gollinija in morda zabil celo najlepši gol v celotni zgodovini novoustanovljenega evropskega tekmovanja.Da je vrag vzel šalo, je bilo jasno po srepečem pogledu domačega stratega in njegovi naslednji potezi: s klopi so v 57. minuti vstali Kane, Son in Moura. Reguilon je še pred trojno menjavo v 57. minuti prišel do strela z roba 16-metrskega prostora, a je žogo še pred Obradovićem, ki bi verjetno lahko postal, izbil Žan Karničnik. Doherty je po podaji iz kota, ki je sledila, prišel do nevarnega strela znotraj kazenskega prostora, a na srečo meril previsoko. Son in Kane sta že v prvi akciji izigrala obrambo Mure, kapetana angleške reprezentance pa je v zadnjem hipu ustavil Obradović. Odzval se je tudi Šimundža, ki je Mulahusejnovića zamenjal z Žigo Škoflekom.Obradović je v 66. minuti po hitro izvedenem prostem strelu na robu 16-metrskega prostora rešil zagato pred Sonom, ki bi sicer ostal sam pred njegovimi vrati, predložek Moure s težkega položaja v 67. minuti pa je bil za las previsok za Lo Celsa. Tretjega opozorila Spursi niso več dali, kapetan Kane je po prekrasni podaji Moure skozi Murino obrambo v padcu s konico čevlja še lepše zadel prek Obradovića za spet precej udobnejšo prednost pred zaključkom dvoboja. To je bil sicer šele drugi zadetek sezone za zvezdnika, ki je bil po letošnjem euru 2020 spet na pragu slovesa od kluba svojega otroštva. V 74. oziroma 75. minuti je Šimundža ekipo osvežil s trojno menjavo, iz igre je poleg strelca Kousa potegnil še Lorbka in Tomija Horvata.Na 4:1 so Spursi povišali po izvrstni podaji v globino Lo Celsa, na katero je stekel Son, ki je nato pred vrati velikodušno zaposlil Kana za drugi gol na tekmi. Po podobni akciji bi na 5:1 kmalu povišal Reguilon, spet je bil podajalec Lo Celso, ki je tokrat za obrambo Mure poslal visoko žogo, a branilcu madridskega Reala ni uspelo nevarneje streljati v padcu pred Obradovićem. Tudi zaključni udarec je pripadel Lo Celsu oziroma Kanu, ki je po novi vizionarski podaji Argentinca z boka imel dovolj časa, da si je ustavil žogo in jo natančno pospravil ob oddaljenejšo vratnico Obradovića.Tottenham je tako po remiju z Rennesom (2:2) vknjižil prvo zmago v tej evropski sezoni, medtem ko je Mura po porazu v Mariboru z Vitessom ostala brez točke na dnu lestvice. Rennes je z zmago v Arnhemu (2:1) skupaj s Tottenhamom na vrhu lestvice. Po tem, ko je Vitesse prvi polčas dobil z golom Maximiliana Witteka v 30. minuti, je sledil preobrat z goloma Serhouja Guirassyja (54., 11-m) in Kamala Sulemane (70.). Kmalu za tem je bil zaradi drugega rumenega kartona v manj kot 20 minutah izključen Loic Bade, a so Francozi zdržali za veliko zmago.