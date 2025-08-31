Eva Alina Hočevar v posamičnem krosu do drugega mesta

Slovenska kajakašica Eva Alina Hočevar je na tekmi svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah v Tacnu prišla še do drugega odličja. Potem ko je bila v petek druga v klasičnem slalomu, je isto uvrstitev ponovila tudi v posamičnem krosu. Za sekundo in 26 stotink je bila od nje hitrejša le Francozinja Camille Prigent.

Tretje mesto je zasedla Američanka Evy Leibfarth.

Ajda Novak je bila deveta (+2,30), Naja Pinterič pa 34. (10,72). S tem je bila prepočasna za izločilne boje, ki se bodo začeli po moški posamični tekmi.