Eva Alina Hočevar šport končno postavila na prvo mesto

Eva Alina Hočevar je bila slovenska junakinja tekem za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Potem ko si je v petkovem dežju v kajaku – tako kot njen 18-letni brat Žiga Lin Hočevar – priveslala srebrno kolajno, je po ne najbolje posrečenem sobotnem nastopu v kanuju (16.) včeraj spet pokazala zobe. Na s soncem obsijani Savi se je izkazala še v posamični tekmi kajakaškega krosa, po kateri se je prav tako povzpela na drugo stopnico zmagovalnega odra.

Kot je v minulih dneh večkrat ponovila, je od vseh preizkušenj v letošnji sezoni že malo utrujena – tako telesno kot psihično. »Ker pa mi tacenska tekma pomeni res veliko, sem si želela na njej toliko bolj goreče prikazati dobre nastope. Zaradi tega mi ni bilo težko ohraniti zbranost in osredotočenost. Z zadnjimi uspehi sem si nedvomno okrepila samozavest, vse skupaj pa mi – ob domačih navijačih – daje neko dodatno energijo, četudi je morda moje telo nima več prav veliko,« je razkrila 23-letna Ljubljančanka.

Po julijskem svetovnem prvenstvu do 23 let si je vzela pet dni oddiha, med katerimi ni niti enkrat pogledala čolna. »Do takrat sem nastopila že na treh tekmah za svetovni pokal in na članskem evropskem prvenstvu, kjer se mi je s četrtim mestom kolajna le za malo izmuznila iz rok. Zaradi vseh preizkušenj je bil premor, ki si ga je privoščil tudi Žiga Lin, že nujen. Potem sem imela krajše enodnevne oddihe, saj vsak teden sproti pazim, da dobi telo tudi dovolj časa za počitek in regeneracijo,« je pojasnila, kako se spopada z utrujenostjo.

Spogleduje se tudi s člansko lovoriko

Odlične uspehe, ki jih je začela letos nizati kot po tekočem traku, pripisuje temu, da je šport končno postavila na prvo mesto – še pred študijske obveznosti. »Že od malih nog sem športnica, v osnovni šoli sem imela, denimo, po pouku še vsaj dve dejavnosti. Tako sem se navadila biti v celodnevnem pogonu brez premora in se sploh nisem zavedala, kako je vse skupaj bolj preprosto, ko si osredotočen zgolj na eno stvar. Medtem sem spoznala, da je izjemno pomembno imeti med treningi tudi kakovosten počitek, saj lahko potem bolje treniraš. To je začelo delati razliko,« je razložila Hočevarjeva in v isti sapi pripomnila, da so letos zares ogromno vadili.

2. mesto si je včeraj v krosu priveslal tudi Celjan Jan Ločnikar, ki je zaostal le za Francozom Mathurinom Madorom.

»Morda zdaj še bolj poslušam nasvete svojega očeta trenerja Simona, veliko mi pri razvoju pomaga tudi Žiga Lin, več delam tudi na psihološkem področju. Zdaj lahko zase res rečem, da sem profesionalna športnica in da prav vse vložim v svoj napredek, to pa se kaže tudi pri rezultatih,« je študentka 3. letnika kineziologije na Fakulteti za šport v Ljubljani naštevala razloge za svoj napredek.

Med uspehi, ki jih je dosegla letos, je izpostavila naslov svetovne prvakinje med mlajšimi članicami. »Zares sem si ga močno želela, toliko bolj, ker je bila to moja zadnja priložnost, da ga osvojim, saj bom prihodnje leto dopolnila 24 let. Zaradi goreče želje sem si sama naložila precejšen pritisk, s katerim sem odlično opravila. Že od prej sem imela zlato kolajno z mladinskega SP, v prihodnosti pa si želim osvojiti še člansko lovoriko,« je Eva Alina, katere brat Žiga Lin je bil v posamični tekmi kajakaškega krosa kot najboljši Slovenec peti, svoj pogled že usmerila tudi proti svetovnemu prvenstvu konec tega meseca v Avstraliji.