Etapa ubežniku Herradi, Roglič ostaja na četrtem mestu

Španec Jesus Herrada (Cofidis) je zmagovalec sedme etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Camarga do Cistierne (190 km) je bil 32-letni Španec najboljši iz skupine petih ubežnikov, glavnina pa je za zmagovalcem zaostala 29 sekund. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb.

V rdeči majici vodilnega tako ostaja Belgijec Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), ki ima 21 sekund naskoka pred Francozom Rudyjem Molardom (Groupama-FDJ) ter 28 pred Špancem Enricom Masom (Movistar). Primož Roglič (Jumbo-Visma) je četrti z zaostankom 1:01 minute. Drugi slovenski kolesar Jan Polanc (UAE Team Emirates) za Evenepoelom zaostaja 7:17 minute.

V današnji etapi, v kateri so strokovnjaki napovedovali uspešen pobeg, so morali kolesarji premagati več kot 20 km dolg vzpon na Puerto San Glorio, a ritem nikoli ni bil tako močan, da bi odpadli najboljši sprinterji.

Ti so se držali glavnine ali pa jo po vzponu hitro ujeli, v zaključnem delu pa so njihove ekipe skušale ujeti pet ubežnikov, da bi lahko najboljši med sabo obračunali v sprintu. Peterica v ospredju si nikoli ni privozila več kot štiri minute naskoka, a je zaradi dobrega sodelovanja in utrujenih nog v glavnini po dolgem vzponu zadržala prednost do cilja.

Etapa je pripadla Herradi, za katerega je to 18. zmaga v poklicni karieri. Hkrati je bila to druga zmaga letos za izkušenega Španca ter druga na domači tritedenski pentlji. Drugo mesto je zasedel Italijan Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), tretji je bil Britanec Fred Wright (Bahrain-Victorious).

Roglič in Polanc sta v cilj pripeljala v času glavnine kot 31. oziroma 74. Sprint za šesto mesto je dobil Irec Sam Bennett (Bora-Hansgrohe).

V soboto bo na sporedu naslednja gorska etapa od La Pola Llaviane do Collau Fancuaye (153,4 km). Kolesarji bodo morali premagati šest kategoriziranih vzponov, najtežji pa bo zadnji, 10,1 km dolg klanec do vrha na Collau Fancuayi s povprečnim naklonom 8,5 %.