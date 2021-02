Emirati bodo spet slovenski

Vzpon na Džebel Džajs, na katerem je bil predlani najboljši Primož Roglič (Jumbo Visma), ni dobil še enega slovenskega zmagovalca, zato pa bo, kot kaže, dirka po Združenih arabskih emiratih že drugič v treh letih slovenska. Tadej Pogačar (UAE), ki si je v zadnji gorski preizkušnji prikolesaril 2. mesto, ima pred sklepnima ravninskima etapama na videz udobno prednost 45 sekund pred Adamom Yatesom (Ineos). Velik dan je bil včeraj za Jonasa Vingegaarda (Jumbo Visma), ki je v 5. etapi dirke po ZAE dobil eno od redkih priložnosti, da dirka zase, in jo izkoristil na najboljši način. Favoriti za vrh v skupnem seštevku so bili osredotočeni drug na drugega, 24-letni Danec, ki se je lani izkazal kot zelo zanesljiv pomočnik Primoža Rogliča na Vuelti, pa se je v zadnjih metrih vzpona na Džebel Džajs odpeljal svoji največji zmagi doslej naproti.



»Zelo dobro sem odmeril zadnji napad. V skupini sem bil vseskozi v zavetrju, in ko je tempo v njej nekoliko popustil, sem videl, da je Aleksej Lucenko na mojem dosegu. Na srečo sem ga lahko ugnal v sprintu. Zelo sem vesel, to je zame zelo velika zmaga. Jih bo odslej več? Roglič je izjemen kolesar, in ko bo on na dirki, bo kapetan ekipe, o tem ni dvoma,« se Vingegaard zaveda, da so za kolesarje njegovega kova tovrstne priložnosti redke. Tudi tokrat bi težko prišel do zmage, če bi se nanjo osredotočil Pogačar, ki pa ni želel ničesar tvegati na 21,1 km dolgem vzponu s povprečnim naklonom 5,4 odstotka. Po pričakovanjih je bilo največ dogajanja v strmejših sklepnih treh kilometrih (povprečni naklon 7,1 odstotka), v katerih je 22-letni Komendčan odgovarjal samo na skoke tistih, ki bi ga lahko ogrozili na vrhu skupnega seštevka. Poldrugi kilometer pred ciljem je poskusil tretjeuvrščeni João Almeida (Deceuninck Quick Step), šele v zadnjih metrih pa je nekaj sekund proti Pogačarju poskušal pridobiti njegov najbližji zasledovalec Yates. Zadnja past je veter Ne Portugalec ne Britanec nista imela dovolj moči in Pogačar je z etapnim 2. mestom proti Yatesu pridobil dodatni dve sekundi, prednost pred Almeido pa je povečal na 1,12. »Tokrat sem se bolj osredotočil na tekmece v skupnem seštevku kot na etapno zmago. V klanec smo vozili v nasprotni veter, zato je bilo težko slediti vsakemu napadu. Vingegaard je uprizoril izjemno predstavo. Zadovoljen sem, da sem obdržal rdečo majico, vendar bom v preostalih dveh dneh ostal osredotočen. Pred nami ni več vzponov, kljub temu pa še nisem dobil dirke po ZAE,« je Pogačar povedal po dobro opravljenem delu v etapi, ki je imela nekaj osmoljencev.



Alekseja Lucenka (Astana), ki je bil ves dan v pobegu, vendar ga je Vingegaard prehitel 250 metrov pred ciljem, ter Yatesa in njegove pomočnike iz ekipe Ineos. Ti so tako na ravninskem delu kot večji del klanca na čelu glavnine narekovali oster tempo, da bi prišli do etapne zmage ali uspešnega napada na rdečo majico, vendar so ostali praznih rok.

To ne pomeni, da se bodo v ravninskih etapah proti sobotnemu cilju v Abu Dabiju vdali brez boja. Pogačar bo moral biti s pomočniki iz ekipe UAE na preži predvsem v vožnji na veter. Kako usoden je lahko puščavski veter, je pokazala 1. etapa, po kateri smo spremljali le še troboj za končno zmago med Pogačarjem, Yatesom in Almeido. Vsi drugi kandidati za vrh so si že prvi dan prikolesarili osem minut in pol zaostanka.



