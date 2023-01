Ema razrešila uganko v Saporu

Med slovenskimi (zimskimi) športnicami je bila minuli konec tedna najuspešnejša smučarska skakalka Ema Klinec, ki je na obeh tekmah za svetovni pokal v Saporu zablestela z imenitnim drugim mestom. Potem ko je v soboto s skokoma, dolgima 122 in 129 metrov, zaostala le za nemško zmagovalko Katharino Althaus (122 m in 131 m), je morala 24-letna šampionka iz Poljan nad Škofjo Loko včeraj, ko je poletela 128 in 122 metrov daleč, priznati premoč zgolj Norvežanki Silje Opseth (135,5 m in 121 m). Na obeh preizkušnjah je Klinčeva med drugimi za seboj pustila tudi dvakrat tretjeuvrščeno Avstrijko Evo Pinkelnig, ki še naprej prepričljivo vodi v skupni razvrstitvi svetovnega pokala.

»Ker sem že nekaj časa dobro skakala, sem že kar vonjala te stopničke. Ker sem z njimi dobila potrditev dobrega dela, sem še toliko bolj vesela,« je poudarila slovenska šampionka, potem ko je vknjižila svoji prvi uvrstitvi na oder za najboljše smučarske skakalke v tej sezoni. Skupno jih ima zdaj v svetovnem pokalu že 18. V nadaljevanju je dala svetovna prvakinja s srednje naprave v Oberstdorfu 2021 jasno vedeti, da ima še določene rezerve, ki jih bo poskušala izčrpati na prihajajočih preizkušnjah.

»Zdaj čakam le še na to, da na tekmi zares zadenem en skok ali kar oba. Ker v zadnjem obdobju skačem zelo stanovitno, verjamem, da bom to dočakala že kmalu. Toda ostati moram potrpežljiva,« je še pripomnila članica SSK Norica Žiri, ki ni pozabila pribiti, da se že zelo veseli naslednjih tekem od petka do nedelje v Zau.

Pozdravi za nesrečno Uršo

Od preostalih Slovenk se je v Saporu obakrat med deseterico prebila tudi Nika Križnar, ki je osmemu mestu dodala še peto. Iskreno je bila vesela tudi za svojo klubsko kolegico Klinčevo, ki je našemu zastopstvu izbojevala najboljša dosežka v tej zimi. »Emi je končno spet uspelo skočiti na stopničke. To sta bila – kot je rekla – rezultata za Uršo Bogataj, ki jo ob tej priložnosti lepo pozdravljam,« je sporočila Križnarjeva.

Na obeh preizkušnjah je v finale – v drugo tudi na račun diskvalifikacije avstrijske zvezdnice Marite Kramer – skočila še Maja Vtič, ki je z dvema 30. mestoma tako v soboto kot tudi včeraj ujela zadnjo točko. Nika Prevc je po 24. mestu na prvi tekmi v drugo na veliki olimpijski skakalnici Okurajama obstala v kvalifikacijah, medtem ko Katra Komar s 33. in 35. mestom ni obogatila svojega točkovnega izkupička.

»Saporo, zlasti velika skakalnica, je bila za nas vedno uganka, tokrat pa se po Emini zaslugi veselimo dveh stopničk. Niki je v drugo uspel lep finalni skok in peto mesto, drugi del ekipe pa je tokrat malenkost razočaral,« je pod prvi del japonske turneje potegnil črto glavni trener slovenske ženske vrste Zoran Zupančič.