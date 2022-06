Ema Kozin svetovna prvakinja v supervelterski kategoriji

Slovenska boksarka Ema Kozin je v soboto zvečer v nemškem Aalnu predčasno dobila dvoboj z Madžarko Szilvio Szabados in postala svetovna prvakinja v supervelterski kategoriji po različici WBF. To je že tretja težnostna kategorija, v kateri je 23-letna Ljubljančanka postala svetovna prvakinja.

Kozinova si je pred tem lastila naslova v srednji in supersrednji kategoriji.

Tokrat je slovenska boksarka potrdila vlogo favoritinje in po sodniški prekinitvi v sedmi rundi predčasno dobila dvoboj.

»Že v prvi rundi sem začutila, da sem močnejša od Szabadosove. To je hitro spoznala tudi Szilvia, ki se je začela umikati, kar sicer ni v njeni navadi. Izkazala se je tudi za zelo trpežno, saj je dobro prenašala moje udarce. V šesti rundi sem po navodilih svojih trenerjev Rudija Pavlina in Redža Ljutića malo spremenila taktiko. Pogosteje sem začela sprožati direkte, ki so pri tekmici povzročili precej škode. V sedmi rundi sem nato zlomila njen odpor,« je za časnik Delo pojasnila slovenska šampionka.

»Obljubila sem vam. Po porazu se vračam boljša in močnejša. Hvala vsem za podporo,« je ob 22. profesionalni zmagi še dejala tekmovalka. Ta je edini poraz v poklicni karieri doživela februarja, ko jo je v Cardiffu ugnala Američanka Clarissa Shields.

Navdušen je bil tudi trener Rudi Pavlin, ki je prepričan, da bi sodnik dvoboj lahko prekinil že prej, saj je bila Kozinova kljub močnemu odporu Madžarke prepričljivo boljša.