Ema Klinec svetovna prvakinja!

Uspešne so bile tudi preostale tri slovenske finalistke

Slovenkaje na uvodni tekmi smučarskih skakalk na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu poskrbela za zgodovinski dosežek. Dvaindvajsetletnica, druga po prvi seriji, je po napetem boju ugnala vso konkurenco in osvojila naslov svetovne prvakinje. Klinčeva je zbrala 279,6 točke, srebro je osvojila branilka naslova Norvežanka»Ne morem verjeti! Hvala vsem, ki so verjeli vame. Po finalnem skoku nisem čutila, da bi lahko zmagala. A naredila sem najboljše, kot sem lahko, in uspelo mi je,« je takoj po zmagi v izjavi za organizatorje povedala slovenska skakalka.Klinčeva je zmago slavila s 3,1 točke prednosti pred Lundbyjevo, bron pa je osvojila nekdanja svetovna prvakinja in rekorderka po številu zmag v svetovnem pokalu Japonka(276,3).Najboljša skakalka to zimo v svetovnem pokalu(257,5) je v finalu napredovala na peto mesto,(244,6) je bila deveta,(235,9) pa 13. V petek bo na sporedu nova priložnost za kolajne, saj je na sporedu ženska ekipna tekma. Na edini ekipni letos na Ljubnem ob Savinji so slovenske skakalke zanesljivo zmagale, zato se obeta nov boj za zmago.Kakšen dan torej, saj je le pred nekaj urami najboljša slovenska športnica lanskega letaosvojila bronasto medaljo v sprintu v klasični tehniki na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu v Nemčiji. Zlato je osvojila Švedinja, srebro Norvežanka(+2,32), Lampičeva je na tretjem mestu zaostala 2,35 sekunde.