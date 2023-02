Ema Klinec do petih stopničk v sezoni

Slovenka Ema Klinec (256,3 točke) je na tekmi smučarskih skakalk za svetovni pokal v nemškem Willingenu zasedla drugo mesto. S sijajnim finalnim skokom jo je ugnala le domačinka Katharina Althaus (264,4). Tretje mesto je pripadlo Japonki Sari Takanashi (245,7).

Klinec je v prvi seriji skočila 137,5 m in imela pred drugim nastopom 2,9 točke prednosti pred Althaus. Ta je v finalu skočila kar 149,5 m in vrgla rokavico Takanashi in Klinec. Štiriindvajsetletna Slovenka je nato pristala pri osebnem rekordu 146,5 m in še tretjič zapovrstjo tekmo svetovnega pokala zaključila na drugem mestu.

Štiriindvajsetletni slovenski skakalki je namreč to uspelo tudi na zadnjih tekmah v Hinterzartnu pretekli konec tedna. Pred tem je na stopničkah dvakrat stala še v Sapporu na začetku januarja, ko je bila prav tako dvakrat druga. Skupno so to njene 21. posamične stopničke v karieri. Zmagala je enkrat, in sicer v Nižnjem Tagilu novembra 2021.

Križnarjeva izven forme

V finalu sta od varovank glavnega trenerja slovenske reprezentance Zorana Zupančiča nastopili še Maja Vtič (167,7) in Katra Komar (122,5). Vtič je v finalu izgubila eno mesto in končala na 21., Komar pa je izgubila dve mesti za končno 29. mesto. Iz Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da v Willingenu zaradi slabe forme ne bo več skakala Nika Križnar. V petek je nastopila na mešani ekipni tekmi, a se tam ni izkazala.

Klinec četrta v skupnem sesštevku

V skupnem seštevku vodilna ostaja danes desetouvrščena Avstrijka Eva Pinkelnig s 1122 točkami. Na 151 točk zaostanka se ji je približala Althaus, tretja pa je Norvežanka Anna Odine Stroem (797). Klinec ostaja četrta, zbrala pa je 715 točk. V nedeljo bo na sporedu še druga posamična tekma za ženske, začela se bo ob 11.45. V Willingenu bodo danes ob 14.45 v kvalifikacijah nastopili še moški, tekma pa se bo začela ob 16.10.