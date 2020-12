Elšnik nad Štajerce s trakom na rokavu

Zahovićeva bodica

Prvaki gostujejo v Sežani

Prva liga Telekom Slovenije, 15. krog: Gorica : Domžale 0:2 (Arnel Jakupović 69., Damjan Vuklišević 82.), Mura : Bravo 0:0, Koper – Aluminij večerna tekma; danes: CB24 Tabor Sežana – Celje (13.00), Olimpija – Maribor (16.45); vrstni red: Maribor 28, Mura 26, Olimpija 24, Koper 23, Domžale 19, Tabor 18, Celje in Bravo po 16, Aluminij 13, Gorica 10.

Današnji (16.45) derbi slovenskega nogometnega prvenstva prihaja ob pravem času: na vrhu lige je tesno, prav vrhunec 15. kroga, ki so ga odprli že včeraj, pa bo odgovoril na vprašanje, komu kaže bolje v boju za naslov prvaka v jubilejni 30. sezoni 1. SNL. V Stožicah bodo gotovo igrali pod večjim pritiskom gostitelji. Olimpiji je nazadnje spodrsnilo v derbiju Ljubljanske kotline in zanesljivo ne bi bilo dobro, da bi to ponovili še v slovenski klasiki, ne nazadnje bi Štajerci v tem primeru pobegnili Ljubljančanom na velikih sedem točk prednosti. Tudi Gorica, Koper, Domžale in Celje poznajo vonj šampionskega slavja, toda neusahljive resurse za resno bitko premoreta le dva kluba v državi. Drugi lahko le popestrijo prvenstvo v obdobju njune krize, vključno z Muro in Koprom, ki premoreta navijaški armadi št. 3. in 4. v Sloveniji. V takšnem ozračju pričakuje derbi slovenska nogometna družina. Na tribunah ne bo spektakularnega vzdušja, toda ne bo niti tradicionalnih medsebojnih žaljivk tekmeca, zato je lahko NZS postavila začetek tekme na 16.45 in bodo pred TV-zasloni prisotni tudi mladoletni. Vse je torej v nogah glavnih akterjev, ki dobro vedo, da točke v derbiju štejejo dvojno. Trenerja bosta imela na voljo skoraj celoten arzenal: manjkala bosta kaznovani ljubljanski štoperin načeti mariborski napadalec. Bomo videli, kdo bo našel bolj ustrezno zamenjavo:ima v obrambi gotovo manj rešitev kotv napadu. V zadnjih tekmah Maribora so opozorili nase številni –(s 96 goli lovi, ki na večni lestvici SNL kotira pri 103) in tudi, ki je nazadnje zamenjal poškodovanega Mlakarja.Aduti Olimpije so znani:sodi med boljše igralce lige, kar velja tudi za, ki je denimo odločil tudi derbi sezone 2017/18, ki je Olimpijo približal naslovu prvaka. Za njima bo igral, eden redkih na svetu, za katerega bo leto 2020 v resnici sanjsko: po zamenjavi selektorja reprezentance U-21je postal kapetan mlade izbrane vrste, ta teden je 22-letnika povišal v kapetana Olimpije še predsednikin mu podaljšal pogodbo do junija 2023. Povsem drugačna zgodba kot z Mlakarjem, torej, ki je zašel v ekipi U-21 na stranski tir. Škoda, da se danes ne bosta mogla pomeriti na stožiški zelenici. Zelo težko je določiti favorita derbija, negotove so tudi stavne hiše (kvoti 2,5 proti 2,5). Trenutna forma postavlja v prednost Štajerce, ki so začeli nizati zmage vse od izjave, da je Mauro Camoranesi slab trener in da je bil boljši tudi. Vijoličasti so v zadnjih petih tekmah osvojili 15 točk, zeleno-beli šest manj in drevi bi morali Ljubljančani vsaj ohraniti ta zaostanek, če si želijo zagotoviti mir v svoji hiši. Popoldne bomo spremljali 46. derbi, odkar je NK Bežigrad vzniknil na pogorišču nekdanje Olimpije, doslej pa so bili uspešnejši Štajerci (7-19-19). To bi bilo resda težko trditi za zadnjih osem tekem: Maribor je zmagal le enkrat, Olimpija trikrat (3-4-1), vključno z zadnjim stožiškim derbijem 28. junija letos. Letošnjega oktobra je bilo v Ljudskem vrtu 1:1 (Mešanović; Ivanović).