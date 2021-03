Elitni dvojec se je osmešil ob Dončiću

Do selitve Luke Dončića prek Atlantika so se lahko vsi slovenski košarkarji skupaj pohvalili z eno štiridesetico v ligo NBA. Goran Dragić je 28. februarja 2014, takrat še kot član Phoenixa, natresel okroglih 40 točk New Orleansu. Njegov fantastični naslednik nosi Dallasov dres od oktobra 2018, odtlej pa je že enajstkrat presegel mejo 40 točk. Trikrat proti moštvu LA Clippers, proti kateremu je zablestel tudi ob zadnji zmagi s 105:89.



Z odličnim metom iz igre 16:28 (za tri 6:11), 42 točkami, štirimi manj od njegovega osebnega rekorda v elitni ameriški ligi, 6 skoki in 9 asistencami v 43 minutah igre je Dončić prispeval levji delež k uspešni revanši svoje zasedbe le 48 ur po porazu proti istemu tekmecu. Drugi najučinkovitejši Dallasov adut je bil Tim Hardaway s 15 točkami, pri LA Clippers pa sta vnovič izstopala Paul George (26) in Kawhi Leonard (20), ki slovita tudi po odličnem onemogočanju branilcev in kril nasprotnih zasedb. Leonard si je dvakrat prislužil lovoriko za najboljšega obrambnega košarkarja sezone (v letih 2015 in 2016), George je bil po dvakrat član prve in druge defenzivne peterke leta. Pri spremljanju slovenskega asa pa še enkrat nista imela srečne roke, čeprav sta se trudila na vso moč. Neuspešni so bili tudi Nicolas Batum in vsi drugi, ki jih je preizkusil vse bolj obupani trener kalifornijske ekipe Tyronn Lue.

Priprava na končnico Najtežje je bilo Paulu Georgeu. Pozorni statistiki so izračunali, da je Dončić ob njegovem spremstvu dosegel 21 točk s 70-odstotnim izkoristkom metov, v tem času pa dodal še pet asistenc brez izgubljene žoge. »Imel sem občutek, da naša obramba zelo dobro opravlja svoje delo. Toda vsakič, ko smo pomislili, da smo stisnili košarkarje Dallasa v kot, so iz rokava povlekli kakšno imenitno potezo in zadeli zelo zahteven met,« se je pridušal sedemkratni udeleženec tekem All-Star NBA, ki s svojimi 203 cm višine in vrhunsko gibljivostjo pomeni zahtevno oviro za vse zvezdnike. Ne tudi za Dončića, ki ga je nekajkrat pošteno osmešil in nadaljeval niz imenitnih predstav. Na zadnjih 14 tekmah je v povprečju dosegel 30,5 točke s 50,5-odstotnim metom iz igre (za tri 43 %) in dodal 9,3 asistence, njegovo moštvo pa je v tem času doživelo le tri poraze.



»LA Clippers so odlični pri obrambnih nalogah. Zelo težko je odigrati dve zaporedni tekmi proti takšnemu moštvu. Imeli smo občutek, kot da gre za trd dvoboj končnice, kar nam je lahko le koristilo, da bomo pripravljeni, ko se bodo izločilni boji začeli. Seveda če si bomo prislužili mesto v njih,« je ocenil Dončić, ki se seveda dobro spomni lanskega spopada z manj slavno zasedbo iz Los Angelesa v uvodnem krogu končnice in poraza z 2:4 v zmagah. Dallas trenutno zaseda osmo mesto v zahodni konferenci z izkupičkom 21:18, v preostalih 33 nastopih pa se bo moral pošteno potruditi, da bo zadržal mesto med najboljšo osmerico in po možnosti pridobil kakšno mesto. Eno pa je že jasno: z LA Clippers (26:16), s katerimi so v tej sezoni odigrali tri tekme in dvakrat zmagali, se do začetka izločilnih bojev ne bodo več srečali.

