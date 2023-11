Ekipno evropsko prvenstvo v šahu: boleč poraz proti Grkinjam

V Budvi se je izteklo ekipno evropsko prvenstvo v šahu. Prvih lovorik so se presenetljivo razveselili Srbi in Bolgarke, ki so bile pete nosilke. S sedmimi zmagami v devetih dvobojih in dvema neodločenima izidoma so zasluženo osvojile zlato. Z nekdanjo svetovno prvakinjo Antoaneto Stefanovo in štirimi igralkami, od katerih nobena ni starejša od 22 let, so se izkazale za idealno zmes izkušenj in mladosti.

Azerbajdžanke so zaostale le za točko, potem ko so poskrbele za dramatičen zaključek. Bolgarke so bile v zadnjem krogu v težavah proti prvim nosilkam iz Gruzije, ob njihovem porazu bi šel naslov v Azerbajdžan. A je ob neodločenem rezultatu Gergani Pejčevi na tretji šahovnici uspel preobrat proti Leli Javakišvili, kar se je izkazalo za odločilno točko Bolgarije. Gruzinke, ki so veljale za favoritinje, so končale na 10. mestu.

Diagram (21. 11.)

Beli na potezi Stefanova – Hotenašvili, Budva 2023. Kako je bela prišla do odločilne prednosti? REŠITEV: 1.Td6! (s pretnjo 2.Se7+) 1…Sxc6 2.Txe6! Tc8 3.Td1 Kf7 4.Tdd6 z neizogibnimi materialnimi izgubami črne, ki je čez nekaj potez priznala poraz.

Še bolj nepredvidljiv je bil razplet v moški konkurenci, v kateri sta Nemčija in Srbija končali na vrhu z enakim številom točk. Medsebojni obračun v tretjem krogu je pripadel Nemcem, ki ob šestih zmagah in treh neodločenih izidih niso izgubili niti enega dvoboja. Dodatni kriteriji pa so tehtnico z minimalno razliko prevesili na stran Srbov, ki se jim je obrestovala naturalizacija dveh Rusov, saj sta prispevala levji delež h končni zmagi. Najboljši posameznik prvakov je bil Aleksej Sarana, na drugi šahovnici je dosegel šest točk iz osmih partij in po posamičnem letos osvojil še ekipni naslov evropskega prvaka.

Najboljši posamični rezultat je uspel nekdanjemu svetovnemu prvaku Magnusu Carlsenu, ki je prejel zlato na prvi šahovnici, igral pa je z ratingom 2827 točk. Kljub temu je bila Norveška 13. in daleč od boja za najvišja mesta. Blamažo so si privoščili prvi nosilci iz Azerbajdžana, zasedli so šele 18. mesto.

Mešani občutki

Slovenska reprezentanca zapušča prizorišče z mešanimi občutki. Dekleta so bila na 14. mestu štiri mesta nad začetnim izhodiščem, a je bil poraz proti Grkinjam v zadnjem krogu vseeno boleč. Predvsem zato, ker niso bila preveč oddaljena od zmage, ki bi jih popeljala v deseterico. Vrhunski turnir je na prvi šahovnici odigrala Laura Unuk, ki ni doživela niti enega poraza; proti močnim tekmicam je zbrala šest točk in pol iz devetih partij. Moški imajo manj razlogov za veselje ob 25. mestu. Svetla točka je bil krstni nastop naturaliziranega Rusa Vladimirja Fedosejeva na prvi šahovnici, ki se je potrdil kot izjemna okrepitev, a je prejel premalo pomoči soigralcev.

Matej Šebenik