Napeta ekipna tekma: Avstrijke zmagovalke, Slovenke druge na svetu

Nordic Skiing - FIS Nordic World Ski Championships - Oberstdorf, Germany - February 26, 2021 Germany's Katharina Althaus in action during the women's team HS 106 ski jumping competition REUTERS/Kai Pfaffenbach FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters

Potem ko je včerajpostala svetovna prvakinja na srednji skakalnici, je bila danes na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu na sporedu ekipna tekma, na kateri so Slovenke ciljaje visoko.Slovenske smučarske skakalkeinso na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu po napetem boju za 1,4 točke zgrešile naslov.Po treh nastopih so imele Slovenke pred najbližjimi zasledovalkami Avstrijkami 12 točk prednosti, v dvoboju medin Klinčevo pa je bila prva precej boljša.Križnarjeva je bila danes prvo ime ekipe in je tudi v finalu nastopila odlično, pristala pri 106 metrih, sicer brez telemarka, in popeljala Slovenijo spet nazaj v vodstvo za 4,4 točke. Izvrstna je bila tudi Rogljeva, ki je prednost Slovenije pred zasledovalkami dva kroga do končnega razpleta povečala na 12,9 točke.Tudi po novem dobrem nastopu Bogatajeve so Slovenke premočno vodile; 12 točk pred Avstrijkami ter 21,1 točke pred Norvežankami. Zadnji nastop je tako odločal o zmagi. Pomerili sta se avstrijska številka 1 Marita Kramer ter novopečena svetovna prvakinja Klinčeva, v dvoboju pa je bila precej boljša Avstrijka, ki je zbrala 269,8 točke, Slovenka pa 235,2.Skupno so Avstrijke zbrale 959,3 točke, Slovenke na drugem mestu 957,9, bronaste pa so bile Norvežanke z 942,1 točke.Kot smo že poročali, pa je bil na današnjem testiranju glavni trener ženske reprezentance v smučarskih skokihpozitiven na novi koronavirus.