Dvojno slovensko slavje: Roglič pred Pogačarjem

REUTERS FOTO: Benoit Tessier Reuters

Slovensko kolesarstvo je na vrhu vzpona na Merlette v četrti etapi slavilo dvojno zmago.Etapo je dobil(Jumbo-Visma) pred(UAE Team Emirates), tretje mesto pa je osvojil(Cofidis). V rumeni majici še naprej ostaja(Deceuninck-Quick-step), a se je njegova prednost precej stopila.Tam ima Francoz še vedno štiri sekunde prednosti pred(Mitchelton-Scott), tretji pa je že Roglič, ki zaostaja sedem sekund. Četrti v skupnem seštevku ostaja Pogačar, ki za Alaphilippom zaostaja 11 sekund, s tem pa je oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja.V etapi je od začetka pobegnila šesterica ubežnikov, ki jo je glavnina ves čas nadzorovala, zaostanek pa nikoli ni bil večji od štirih minut in 11 sekund.Ob koncu so glavno vlogo prevzeli kolesarji Deceuninck-Quick-stepa in Jumbo-Visme ter pred zadnjim, sedemkilometrskim vzponom do Merletta poskrbeli tako za boj za etapno zmago kot rumeno majico.Od slovenskih kolesarjev sta bila najvišje znova 30-letni Roglič in 21-letni Pogačar in dokazala, da sta vsaj v tej, prvi etapi z gorskim ciljem najmočnejša kolesarja v karavani.Četrta etapa Toura pa je pokazala tudi, kako močna je ekipa okoli Rogliča. V osredju so bili ves čas vsi kolesarji nizozemskega moštva, na zadnjem vzponu pa so v zadnjih petih kilometrih povsem razredčili glavnino.