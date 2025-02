Dvojni program ob 17. uri! Slovenski košarkarski navijači pred težko izbiro

Slovenski košarkarski kibici ta konec tedna zagotovo ne bodo zadovoljni. Ne, da bosta denimo v ligi ABA izgubila tako Cedevita Olimpija kot Krka, temveč, da je vodstvo tekmovanja dovolilo, da oba slovenska predstavnika v jadranski ligi igrata istega dne ob istem času. Tekmi Split – Cedevita Olimpija in Krka – Cibona sta namreč na sporedu danes ob 17. uri.

Zmaji bodo igrali za peto zaporedno zmago v regionalni ligi. »Split je po zamenjavi trenerja v rezultatski krizi, ob tem moramo upoštevati dejstvo, da je imel zelo zahteven razpored tekem. Že na prvi tekmi je bilo težko, zmago smo si priigrali z zadetim metom ob zvoku sirene. Resnično pričakujem zelo zahtevno tekmo,« meni trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

Tudi Zagrebčani so zamenjali trenerja. »Cibona s prihodom novega trenerja igra drugačno košarko. Glede na to, da nismo v najboljšem ritmu, moramo najti način, da to domačo tekmo preprosto dobimo,« je navrgel Dejan Jakara, trener Krke. V ligi ABA pač dobro dene vsaka zmaga, tako v boju za končnico kot za obstanek.