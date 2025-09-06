Dvoboj z zahodnimi sosedi za izpolnitev cilja

Razpored izločilnih bojev evropskega prvenstva je za slovenske košarkarje ugoden. Po četrtkovi prigarani zmagi nad Izraelci (106:96) so se že zvečer lahko posvetili regeneraciji, na poti v dobro poznano dvorano v Rigi so imeli na voljo dva dneva in pol za pripravo na Italijane. Neznank za jutrišnji dvoboj z zahodnimi sosedi (17.30) ni, izkušena reprezentanca je po kakovosti podobna naši, v igri dela malo napak. Razigrani Luka Dončić bi lahko tehtnico nagnil na slovensko stran, izziv v morebitnem četrtfinalu bi bil veliko težji.

Ob prihodu v Rigo so se Slovenci počutili kot doma, v zadnjih letih so večkrat igrali v osrednji dvorani latvijske metropole, nazadnje v pripravljalnem obdobju, ko so zanesljivo izgubili proti gostiteljem. Tri tedne pozneje naša reprezentanca kaže drugačen obraz, proti Izraelu je prvič skozi daljše obdobje igrala s pravo energijo, »podporno osebje« je bilo kos izzivu in tudi z nenadkriljivim Dončićem na klopi zadržalo prednost. Še vedno ne steče met z razdalje, prebliskov Klemna Prepeliča, največjega dolžnika skupinskega dela, je premalo.

Luka Dončić v napadu dobro sodeluje z Martinom Krampljem, ki izkorišča priložnost. FOTO: FIBA

»Iz tekme v tekmo rastemo kot ekipa, veseli me, da smo se po ne najboljšem začetku prvenstva pobrali in odhajamo v Rigo s tremi zaporednimi zmagami. Fantje verjamejo v to, kar delamo in kako,« je črto pod prvih pet tekem potegnil selektor Aleksander Sekulić. Udarni aduti v igri se počasi prebujajo, tudi Alen Omić, ki v napadu počasi spoznava okvire igre z Dončićem in se ji prilagaja, v obrambi je kot najboljši slovenski skakalec (8,4 skoka na tekmo) težko pogrešljiv. Martin Krampelj je več kot solidna alternativa, Rok Radović in Edo Murić pa na »štirici« pomanjkanje višine nadomeščata z borbenostjo.

Ob solidni osnovi slovenski apetiti znova rastejo zaradi Dončićevih predstav. Prevladuje v večini statističnih kategorij: je prvi strelec eurobasketa (32,4 točke na tekmo), najbolj učinkoviti igralec (indeks 35,4), drugi podajalec (8,4, za prvim, poškodovanim Rokasom Jokubaitisom, zaostaja za 0,1 asistence) in najboljši po ukradenih žogah (3,2 na tekmo). Povedano drugače, Luka je najboljši igralec evropskega prvenstva.

Črne minute lahko usodne

V osmini finala Slovence čakajo nepredvidljivi Italijani, stavnice jim pripisujejo vlogo rahlega favorita. Prvi zvezdnik Simone Fontecchio na eurobasketu še ni našel forme iz lige NBA, bolj kot na individualne presežke »azzurri« stavijo na moštveno igro, na vsaki tekmi trije ali štirje košarkarji presežejo mejo 10 točk. Ob Fontecchiju je zanesljiv izkušeni Marco Spissu, Matteo Spagnolo (22) in Mouhamet Diouf (23) sta predstavnika novega rodu košarkarjev, ki izkušnje nabirajo v močnem domačem prvenstvu.

Rok Radović je eksplodiral na zadnjih dveh tekmah. FOTO: FIBA

Podobno kot Slovenci se tudi Italijani borijo s črnimi minutami, ko se igra v napadu povsem zaustavi. Tako je bilo tudi na začetku tekme s Španijo, ki jo je Italija sicer dobila. »Česa takšnega si preprosto ne smemo več privoščiti, lahko v prvi četrtini zaostajaš za 13 točk, če je rezultat 20:7. A mi smo zaostali z 0:13, kar sedem minut nismo dosegli koša, to se nam ni zgodilo prvič. Če tega do ključnih tekem ne bomo odpravili, bomo kaznovani,« rojake opozarja selektor Gianmarco Pozzeco. Po uvodnem porazu proti Grčiji so Italijani nanizali štiri zaporedne zmage in v težki skupini C končali na drugem mestu. V Rigo so odpotovali z veliko mero samozavesti.

»Iz tekme v tekmo smo boljši, dobra obramba nam je dala zagon v napadu, pokazali smo, da zmoremo tudi brez Luke, ko je to potrebno. Našim tekmecem v osmini finala ne bo lahko,« zahodne sosede opozarja Radović. V kolikor se bodo Slovenci uspešno spoprijeli z jutrišnjim izzivom, bo naslednji sredi prihodnjega tedna še večji. Na poti Slovenije proti polfinalu bo stala vrhunska Nemčija (danes bo igrala s Portugalsko), ki je v skupinskem delu pustila najboljši vtis in po vrsti rušila rekorde, v povprečju so dosegali kar 105,8 točke na tekmo.