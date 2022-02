Dvoboj rumenih osrečil vijolične

Domžalčani so z nedeljsko večerno zmago v Kopru poslali lepo vabilo Mariboru, da na njihovem stadionu že danes (17.30) s tremi točkami proti Radomljanom vnovič zavzame vrh lestvice. Vodilni Koprčani tokrat niso našli recepta za goste iz Ljubljanske kotline, ki so se zasluženo razveselili prve zmage nad obalnim tekmecem v tej sezoni. Dvakratni strelec je bil Zeni Husmani, še posebej lep je bil prvi zadetek domžalskega »dinama«, ko je meril pod prečko z roba kazenskega prostora. Da je bila mera polna, sta z izključitvama v drugem polčasu poskrbela Ivan Jelić Balta in Ivan Novoselec, ki bosta ta konec tedna izpustila pomemben obračun z Olimpijo v Ljubljani.

Olimpijin neprepričljiv ligaški ples je znova dobil obrat: po domžalski zaušnici se je v zmagovalni ritem vrnila v Sežani. Z zasukom v drugem polčasu je zaostanek z 0:1 spremenila v zmago in skok na lestvici pred Maribor, ki bo danes v Domžalah pri Radomljah zaokrožil 22. krog. Olimpijin trener Dino Skender se rad poigrava z menjavanjem igralcev, precej manj s taktičnimi prijemi. Postavitev 4-2-3-1 je izhodišče, ki ga ne spreminja, v začetni enajsterici sta šla na počitek Mustafa Nukić in Mario Kvesić. Ko ju je v drugem polčasu porinil v ogenj, saj je zeleno-belim že pošteno gorelo pod nogami, saj so gostitelji imeli gol prednosti, se je nasmehnila tudi sreča. Nukić je s strelom po tleh in odbijanju žoge od obeh vratnic omogočil nekdanjemu Sežančanu Aldairju Baldeju izenačenje, Kvesić pa je zadal usodni udarec kar iz kota. Oster in zavit predložek z visokim letom žoge je preletel domačega vratarja Jana Koprivca in žoga se je odbila v mrežo. V primerjavi z zmagama v derbijih proti Muri in Mariboru je imela Olimpija vsaj večjo avtoriteto in premoč.

Stresni boj za obstanek

Nogometaši Brava pa so jasno sporočili favoritom, naj nikakor ne delajo računov brez krčmarja. »Ni bila še najboljša igra, a je bila blizu koncepta, ki si ga želimo. Učinkovitost je boljša zaradi načina branjenja. Branimo se proti žogi, agresivno in višje, ne umikamo se,« je trener Brava Dejan Grabić strokovno natančno pojasnil učinek na igrišču. V uglašenem domačem moštvu je jeziček na tehtnici nagnil na Žaku (Interblock) odraščajoči, pri Celju brušen in v Mariboru izbrušen Gregor Bajde. V slogu strelskih lisjakov je matiral celjsko obrambo in to po zaslugi odličnih podaj Matije Kavčiča in Gala Kureža. Vodstvo na klubski lestvici strelcev je s petim golom utrdil še Istran Loren Maružin. Celjani so že na robu stresne bitke za obstanek. Trener Simon Rožman je še umirjen, ker ... »Treningi so na visoki ravni, še imamo veliko rezerve,« je dejal in v komentarju pohvalil dober začetek, v katerem je manjkal gol. »Nismo ga mogli zabiti za priključek in prišla je kazen,« je še pojasnil zadnjo potezo gostiteljev za šah-mat. V Kidričevem sta imela ključno besedo VAR in Luka Bobičanec. Prvi je pripomogel k odločitvi sodnika Mateja Juga, da je precej nesrečno igro z roko spremenil v kazenski strel, drugi pa je prvakom prinesel zmago. A ne prav lahke.

Še ena zaušnica za Celje Izidi 22. kroga – Koper: Domžale 0:2 (Zeni Husmani 32., 55.; rdeča kartona za igralca Kopra Ivana Jelića Balto v 68. in Ivana Novoselca v 80. minuti), CB 24 Tabor: Olimpija 2:1 (Žiga Ovsenek 33.; Aldair Balde 70., Mario Kvesić 86.), Bravo: Celje 3:0 (Gregor Bajde 15., 21., Loren Maružin 77.), Aluminij: Mura 0:1 (Luka Bobičanec 10.-11 m), Kalcer Radomlje – Maribor (danes ob 17.30). Vrstni red strelcev: 11 – Maks Barišić 11, 8 – Mustafa Nukić (Olimpija), 7 – Ognjen Mudrinski (Maribor), Kaheem Parris (Koper). Pari 23. kroga: Celje – Aluminij (25. t. m.), Maribor – CB24 Tabor, Domžale – Bravo (oba 26. t. m.), Mura – Radomlje, Olimpija – Koper (oba 27. t. m.).