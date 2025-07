Dvoboj prvakov, kot ga še ni bilo

Solidno, zelo slabo, povprečno! Takšna je ocena uvodnih treh tekem slovenskega nogometnega prvaka Olimpije v novi sezoni, ki se je začela z dvema kvalifikacijskima tekmama za ligo prvakov in s prvo ligaško tekmo, nadaljevala pa se bo nocoj ob 20. uri s prvo tekmo 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. Pred zeleno-belimi je popravni izpit po bliskovitem slovesu od LP in igri za pozabo proti Kairatu, tekmec v Stožicah (20) pa skoraj ne bi mogel biti boljši: prvak Andore Inter Club d'Escaldes. Povratna tekma bo že v torek, 29. t. m.

Za trenerja zeleno-belih Jorgeja Simaa je tekma z Interjem ena od odločilnih za njegovo nadaljevanje dela v Ljubljani. FOTO: Leon Vidic

V ljubljanskem taboru navzven ni videti panike, toda težko je biti ravnodušen ob tako neprepričljivem vstopu v sezono, zaradi katerega so zeleno-beli skoraj že izgubili ves kredit med navijači, ki jim ne gredo iz glave niti bizarnosti klubskih oblikovalcev javne podobe: dresi z oranžnimi odtenki so jih samo še bolj podkurili, čeprav se o okusih ne razpravlja. Drugi moteč ali boleč »trn v njihovi peti« je status prvega vratarja Matevža Vidovška. Kaj se dogaja z enim od junakov šampionskih sezon? »Zdravniki so previdni in so zaradi poškodbe mišice priporočili daljši odmor,« je bil odgovor iz pisarn zeleno-belih.

Tudi prvem vlagatelju Adamu Deliusu ne more biti vseeno, Nemca in poslovneža predvsem zanima denarni izkupiček, ki bo zaradi slovesa od LP že precej manjši in ga lahko nadomesti le tretja zaporedna uvrstitev v KL. Vse drugo vodi v varčevanje in nazadovanje.

Pot do rezervnega paradiža gre po šampionski trasi, tekmeci bodo namreč prihajali iz bobna padlih prvakov. Tudi Inter je padel na prvi oviri, pričakovano, toda težje kot bi sodili po uspehih in razmerju moči na mednarodni ravni med njim in slavno bukareštansko Steauo, zdaj FCSB. Električarjem, natakarjem, bančnim uslužbencem, ... kot kdo zmotno misli, da so Andorci, je zmanjkal le gol za podaljšek in senzacijo brez primere.

Voda že teče v grlo, čas je za Olimpijino veselje. FOTO: Voranc Vogel

Toda prav težave Romunov so prišle kot naročene za še enega moža v težavah, ljubljanskega trenerja Jorgeja Simaa. Igralcem je jasno, da ne bo zabave brez znoja, ne glede na to, kako (ne)posrečeno postavitev in udarno enajsterico bo izbral Portugalec. Ni mu lahko, na začetku sezone orkester ne deluje tako uglašeno, kot bi želel on in še mnogi drugi. Vodilni so mu že dali vedeti, da ga ne bodo čakali predolgo in da mora čim prej vzpostaviti igro in jedro 17, 18 igralcev, ki bodo igrali na dveh frontah. Ali le še na eni, če se jim po kakšnem naključju primeri polom brez primere v Olimpijin zgodovini.

Večja vrednost ne šteje

V 34-letni zgodovini v samostojni Sloveniji je Olimpija že izgubljala proti avtsajderjem, a na papirju proti tako neuglednemu tekmecu, ki v svoji kratki evropski zgodovini nikoli ni prišel dlje kot do drugega kroga kvalifikacij, še nikdar.

Razmerja vrednosti moštev – ljubljansko je tudi s prodajo Raula Florucza in Marcela Ratnika vredno več kot je bilo v minuli sezoni (14,13 milijona evra), andorsko pa skoraj 10 milijonov evrov manj, ne štejejo veliko. Olimpijina največja prednost je, da je že krepko v tekmovalnem ritmu, medtem ko je Evropa za tekmeca breme, ali pa zgolj prijeten in sproščujoč dodatek. Domača sezona se v pirenejski žepni kneževini začne šele sredi septembra.

960 TISOČ evrov bo Olimpija zaslužila v tej sezoni evropskih kvalifikacij, če bo izpadla v 2. krogu: 350.000 € z uvrstitvijo v 2. krog kvalifikacij, 350.000 kot nadomestilo za stroške in še 260.000 nadomestila za prvaka, ki se ne bo uvrstil v ligo prvakov.

Simao je doslej uporabil 18 igralcev, zanesljivih in prepričljivih enajst še ni našel. Glavna trenerjeva skrb je, kako iz milijon evrov vredne okrepitve Dimitarja Mitrovskega ustvariti igralca z dodano vrednostjo. So še druge (je Alexa Blanca treba žrtvovati na levem bočnem branilskem položaju, je sistem igre 4-3-3 ustrezen?), a prav tekme, kot bo drevišnja z Interjem, so priložnost, da se krivulja stanja duha in forme obrne navzgor. Po načelu, doma za zmago, v gosteh za napredovanje. Verjetna začetna enajsterica: Dajčar; Diga, Jelenković, Muhamedbegović, Blanco; Dimitrovski, Agba, Doffo; Marin, Tamm, Kojić.

Glavni sodnik bo Čeh Marek Radina.