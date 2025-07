Dve gladki zmagi, zdaj na vrsti svetovni prvaki

Turnir odbojkarske lige narodov na domačih tleh se je začel po željah slovenske reprezentance. Po izgubljenem prvem nizu proti Kanadi so Slovenci premagali tremo in dobili naslednjih šest, po brezhibnem uvodu in dnevu premora je danes na vrsti prava poslastica. V povsem polnih Stožicah se bodo Slovenci postavili po robu svetovnim prvakom Italijanom, ki v Ljubljani igrajo z najmočnejšo postavo, a ne bi bili prva zvezdniška reprezentanca, ki bi Stožice zapustila na ščitu.

»Potrebujemo osem, ali pa vsaj sedem zmag,« je o ciljih na domačih tleh odkrito dejal, pri 23 letih že izkušeni sprejemalec Rok Možič, ki na igrišče prinaša mirnost, občasno pa z neprikrito tekmovalnostjo tudi iskrico, ki jo Slovenci potrebujejo. Po izgubljenem prvem nizu uvodne tekme s Kanado je voz potegnil kapetan Jan Kozamernik in z nekaj blokadami pokazal, da v Stožicah Slovenija ne poklekne kar tako, zbudile so se tribune in v nadaljevanju je bila pot do zmage mnogo lažja.

Slovenci so le proti Kanadi oddali niz, Nizozemce so odpihnili s 3:0.

Proti Nizozemcem bi se tekma utegnila zakuhati sredi drugega niza, preden je Možič žogo silovito zabil v nasprotno polje in potezo pospremil še z izzivalnim pogledom. Zavrela je kri, tudi nizozemski trener je imel marsikaj povedati zvezdniku Verone, ki je znova dvignil temperaturo tudi na tribunah in slovenski stroj je neugodne tekmece zmlel v treh nizih. »Vedno je težko, ko se tekmec bori za obstanek, to tekmo so Nizozemci za vsako ceno morali dobiti. Fantje so pokazali pravo strast, ne igramo še popolno, a zmagujemo in še naprej sanjamo o zaključnem turnirju,« je bil s prikazanim na stožiškem parketu lahko zadovoljen selektor Fabio Soli.

Tonček kot Tine

V teh dneh v Ljubljani spremljamo drugačno podobno reprezentance kot na preteklem turnirju v Burgasu: igra je bolj tekoča, z manj napakami v polju in boljšim zaključevanjem nasprotnih napadov. Sašo Štalekar, ki je proti Nizozemski zamenjal poškodovanega Alena Pajenka – veteran ima težave z gležnjem –, je bil na drugi tekmi eden najboljših na igrišču: »Bili smo disciplinirani v igri, veliko dela smo naredili z blok obrambo, jih stiskali s protinapadi, deloval je tudi naš servis.«

Fabio Soli nadaljuje dobro delo Gheorgheja Cretuja. FOTO: Leon Vidic

Slovenci v Stožicah po pravilu servirajo veliko bolje, pri začetnem udarcu izstopata Možič in Tonček Štern, ki na tem turnirju dokazuje svojo raznovrstnost. Najboljši korektorji se (pre)večkrat zanašajo le na svojo moč in želijo z glavo skozi zid, tudi Tonček se je v prejšnjih sezonah že znal ujeti v to past, pri 29 letih pa igra zrelo in izkorišča, kar mu obramba ponuja. Proti Nizozemski je navdušil s fenomenalnim plasiranim udarcem v dva metra, osupel izraz na obrazih soigralcev je povedal vse. Kot bi zaključeval kapetan Tine Urnaut, ki ekipo spremlja s tribune …

Enkrat bo treba ugnati tudi Italijo

»Dobili smo prvi dve tekmi, kar je bil naš cilj. Še nekaj malenkosti v igri moramo popraviti. Niso vidne vsakomur, a jih bodo najboljše reprezentance kaznovale. Pri podajah moramo biti bolj natančni, tudi pri varanju nasprotnika nam preveč žog pade na tla,« Možič soigralce opozarja, da bo potrebno biti še boljši.

Fantje so pokazali pravo strast, ne igramo še popolno, a zmagujemo in še naprej sanjamo o zaključnem turnirju.

Najtežji tekmi ljubljanskega turnirja šele prihajata, najprej danes zvečer (20.30) spektakel s svetovnimi prvaki Italijani. Le še v zgornjem ringu Stožic je na voljo nekaj vstopnic, gledalci bodo imeli kaj videti. Italijani so v Ljubljano prišli v polni postavi, blesti zvezdnik Trentina Alessandro Michieletto (211 cm), selektor Soli ga dobro pozna, spomladi sta skupaj osvojila naslov italijanskih prvakov.

Čeprav zahodni sosedje veljajo za najboljšo reprezentanco ta hip, niso nepremagljivi, to je v četrtek pokazala Ukrajina, ki je Italiji vzela dva niza in jim odščipnila točko. »Za zaključni turnir v Stožicah potrebujemo vsaj tri, morda štiri zmage. Težko bo, a se moramo boriti. Če želimo priti daleč, bo treba enkrat premagati tudi Italijo,« ambicij ne skriva podajalec Uroš Planinšič, ki bo v prihodnji sezoni združil moči s Solijem in Možičem v Veroni.

Poraz proti Italiji morda ne bo usoden, v nedeljo pa šteje le zmaga. Pomlajeni Srbiji ne gre, predvsem pa si po 20 letih odrekanja v reprezentančnem dresu tvorec uspehov zlate generacije Dejan Vinčić z zmago v glasnih Stožicah zasluži slovo šampiona.