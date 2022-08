Dušan Kosić: šampionski trener do prve točke

Radomljani so se že v petek veselili druge gostujoče zmage in skoka na vrh lestvice 1. slovenske nogometne lige. Domžalčani pa so v 3. krogu znova potegnili krajšo v sodnikovem dodatku. Prejšnji teden so v Murski Soboti izgubili točko (3:4), zdaj so dve: Sežančani so izenačili v peti minuti sodnikovega dodatka.

»Veseli me, da tudi drugi vidijo napredek. Navdušen sem nad tem, kako smo dosegli gol. Akcija je bila čudovita, pet natančnih podaj, to je tisto, kar želim,« je bil prešerne volje trener CB24 Tabora Dušan Kosić. Trenerski šampion izpred dveh sezon ima razloge za zadovoljstvo. Resda so Sežanci že četrto sezono zapored med najboljšimi, toda vanjo so vstopili krepko pomlajeni in z vlogo avtsajderja št. 1. Po treh tekmah so še na dnu, toda na igrišču so všečni, mladi in konkurenčni. Nemara celostno podobo Tabora najbolj pooseblja prav strelec za prvo točko po dveh najtesnejših porazih, 23-letni Hrvat Tom Alen Tolić.

Prva liga Telemach Olimpija 3 3 0 0 4:0 9 Radomlje 3 2 1 0 5:1 7 Gorica 3 1 0 2 4:4 3 Koper 2 1 0 1 2:2 3 Mura 2 1 0 1 4:5 3 Maribor 2 1 0 1 3:5 3 Bravo 3 1 0 2 1:3 3 Celje 2 0 2 0 1:1 2 Domžale 3 0 2 1 4:5 2 Tabor 3 0 1 2 2:4 1

»Začeli smo s 15 fanti, zdaj prihajajo novi. Želel sem si okostje šestih, sedmih mladih slovenskih igralcev, ki lahko napredujejo. Zato ker lahko z njimi tekmujemo, dokler ne oblikujemo moštva. Od tujcev k nam prihajajo zanimivi nogometaši, imajo znanje z napadalnimi ambicijami, a brez taktične discipline in v slabi telesni kondiciji. Toda istočasno, ko premišljeno izbiramo, delujemo na zelo visokih obratih. Ne čutimo pritiska, fantje pošteno igrajo in se zavedajo, da bodo nagrajeni,« je Kosić razkril, kakšen je njegov trenerski delovnik, ki ima več poglavij. Tekmovalni je vselej v ospredju, drugi so ustvarjalnejši.

Sežančani zadeli v 95. minuti Izida 3. kroga 1. SNL – Olimpija: Bravo 1:0 (Marcel Ratnik 78.), Domžale: CB24 Tabor 1:1 (Slobodan Vuk 14.; Tom Alen Tolić 95.), Gorica: Kalcer Radomlje 0:1 (Nedim Hadžić 25.), Celje – Mura, Koper – Maribor nočni tekmi. Pari 4. kroga: Tabor – Celje (5. t. m.), Bravo – Domžale (6. t. m.), Radomlje – Mura, Maribor – Olimpija (oba 7. t. m.), Gorica – Koper (8. t. m.).

»Poglejte, kako odlično so se v prvih tekmah odrezali mladi, Adrian Zeljković, Tom Kljun, Žiga Ovsenak, Alen Korošec ... Tu je še moj celjski prvak Lan Štravs, ki ga želim vrniti v šampionski ritem, in tudi drugi izkušenejši igralci. Naš cilj je, da privabimo tudi mlajše tujce, ki jih lahko izbrusimo in prodamo. Na primer, iz Francije je prišel Nabil Khali. Zanimiv je zato, ker ima voljo, znanje, želi povezati moštvo in biti uspešen. Ima življenjske vrednote,« ima Kosić tudi žilico za ustvarjalca igralcev, ki lahko prinesejo kakšen evro več v klubsko blagajno. Antoina Makoumbouja, ki je odšel v Maribor iz Sežane, so vijolični prodali v Italijo v Cagliari in tako bo tudi Taboru kapnilo približno 300.000 evrov.