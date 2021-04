Nor podvig Rogliča! Z drznim pobegom strl vse tekmece

Oči slovenskih športnih navdušencev so danes uprte v kraljevsko etapo kolesarske dirke po Baskiji. Tam sta namreč boj za skupno zmago bila dva slovenska zvezdnika in tudi najboljša kolesarja na svetuinPotem ko je v 5. etapi kar nekoliko presenetljivo Rogliču rumeno majico odvzel Pogačarjev moštveni kolega, je bilo jasno, da bo danes šlo na vse ali nič.V še eni brutalni etapi s kar sedmimi klanci je to Roglič tudi naredil: več kot 50 km pred ciljem je tekmecem ušel z manjšo skupino na enem od spustov. Pogačar mu kar nekoliko presenetljivo ni sledil, razlika pa se je hitro povečevala. Ubežniki so naposled ujeli tudi skupino na čelu dirke, Roglič je ostal še z dvema odličnima kolesarjemain. Poganjal je na polno, v stilu kronometra, kot prava lokomotiva.Ko je Pogačar pritisnil na plin, da bi lovil Rogliča pa je v ozadju, že 45 km pred ciljem, ostal tudi nosilec rumene majice McNultyja. Njegov zaostanek je kmalu presegel minuto in kaj hitro je bilo jasno, da je en veliki tekmec že odpadel.A vprašanje je bilo, bo Roglič zdržal ta strahoviti tempo, do cilja sta ga ločila še dva zahtevna vzpona in skoraj 20 km. Toda Pogačar se mu nikakor ni uspel približevati, četudi je kolesaril v skupini z nekaterimi najmočnejšimi kolesarji, med drugim Adamom Yartesom, a se jezil, ker nihče ni potegnil naprej.Ko je bilo do cilja le še 10 km, sta mu televizijska komentatorja na Eurosportu že čestitala. A pred njim je bil še zadnji vzpon in še zadnji veliki preizkus. Pogačar je bil še vedno glavni iz skupine favoritov, ki je narekoval tempo, toda Roglič, ki ga je v zadnjih kilometrih spremljal le še Gaudu, ni popuščal.Francozu je Roglič naposled prepustil etapno zmago, sam pa roke dvignil že pred njim, jasno je namreč bilo, da je po letu 2018 drugič osvojil dirko po Baskiji. Pogačar je v cilj prišel z zaostankom 35 sekund.Roglič je tako osvojil rumeno majico, njegov prvi zasledovalec pa je bil kar moštveni kolega. Pogačar je na tretjem mestu zaostal za minuto in 7 sekund. Ekipa Jumbo Visma je tako osvojila tudi vse majice: Roglič je poleg rumeno osvojil tudi pikčasto za najboljšega hribolazca in zeleno najboljšega po točkah, Vingegaard pa za najboljšega mladega kolesarja.