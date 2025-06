Družina Vorkapić znova navdušuje: Sašo uspešno prestal ognjeni krst v ringu

Družina Vorkapić je v Sloveniji sinonim za tajski boks. Iztok Vorkapić je kot trener in predsednik novomeškega kluba Scorpion Gym ter kot ustanovitelj zveze in njen prvi mož oral ledino tega borilnega športa pri nas, po očetovih stopinjah pa sta se podala tudi njegova neustrašna sinova Mirko in Sašo Vorkapić. Mirko, z 39 leti starejši od bratov Vorkapić, je bil dolgoletni slovenski reprezentant v muay thaiju, kot na Tajskem pravijo svojemu nacionalnemu športu. Na evropskih prvenstvih je trikrat zasedel peto mesto, med profesionalci pa si je med letoma 2005 in 2006 lastil naslov medcelinskega ...