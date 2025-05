Drevi v Stožicah finale pokalnega tekmovanja: Koper šestič ali Celje drugič?

Letošnji finale pokalnega tekmovanja med Koprom in Celjem (20.00) bo dvoboj starih znancev v zaključnih tekmah. Prvi vrhunec sezone v Stožicah napoveduje napet in razburljiv razplet, ki zmagovalcu na stežaj odpira vrata za dolgo evropsko poletje, saj bo začel v 1. kolu kvalifikacij za evropsko ligo. »Pokalni dan« bodo s ponovitvijo lanskega finala ob 16. uri odprle nogometašice Mure Nono in ŽNK Ljubljana.

3. junija se bosta v finalu pokalnega tekmovanja pomerila Koper in Celje, dvakrat je bil boljši Koper.

Na prvoligaški fronti zaradi Olimpijinega strmega padca forme in tudi njene nespretnosti še ni zmagovalca, a potniki v Evropo so praktično že znani. Olimpija je najbližje kvalifikacijam za ligo prvakov, Maribor najmanj konferenčni ligi, ki tudi Kopru in Celju, ki ga teoretično lahko na lestvici prehiti še Bravo, ne more uiti iz rok v primeru poraza. Toda lepše nagrade kot start evropske sezone v kvalifikacijah za evropsko ligo si ne morejo želeti v obeh taborih.

Koprčani so v ligaški bitki premagali Celjane, pokalna je bolj pisana po meri državnih prvakov, ki so v tej sezoni pisali rekorde v Evropi in po številu tekem v eni sezoni. Igrali jih bodo 61, Koprčani 20 manj. Tudi zato je trener Albert Riera v svojem značilnem samozavestnem slogu že določil zmagovalca. »Celje si zasluži pokal,« je bil neposreden Španec, ki je na tretji fronti na poti do finala moral opraviti z vodilnim ligaškim dvojcem. Odgovor kolega Slaviše Stojanovića, ki še ne pozna poraza, odkar je prevzel Koprčane, je bil diplomatski: »Odloča igrišče.«

Albert Riera lovi že drugo pokalno lovoriko v Sloveniji. FOTO: Voranc Vogel

Nevtralne Stožice nikomur ne dajejo prednosti, čeprav širok igralski kader in dejansko tudi najmočnejši Rieri omogoča več manevrskega prostora. Toda Stojanovićeve izkušnje, odličen trenutek in talent igralcev, še posebej tujcev, Koprčanov ne postavljajo v vlogo avtsajderjev. Oba ligaška dvoboja, ki sta bila v razmiku desetih dni, sta jima še bolj dvignila samozavest.

Koprčani pokalni trn v peti Celjanov

Riera, ki je po sobotnem porazu v slogu Zlatka Zahovića dvignil temperaturo in puščice usmeril tudi proti sodnikom, je dal jasno vedeti, da so evropske izkušnje dodana vrednost in prednost. »Evropske tekme so podobne pokalnim, ampak finalna bo drugačna. Tudi mi bomo drugačni. To bo tekma, ki jo bomo narekovali in imeli premoč. Tekmeci nas lahko kaznujejo v nasprotnih napadih, zato je pomembno, da bomo naredili manj napak,« je osvajalec dvojne lovorike z Olimpijo iz leta 2023 pojasnil, kako do svoje druge zmage v pokalnem tekmovanju. Dvakratni državni prvak z Domžalami Stojanović še ni osvojil pokalne lovorike in nobenega dvoma ni o tem, da bo vse svoje izkušnje in znanje usmeril v pripravo sanjskega scenarija.

Slaviša Stojanović še ni okusil grenkobe poraza na trenerskem stolčku Kopra. FOTO: Črt Piksi

»To je tekma enega večera, v katerem je treba biti zbran od prve do zadnje minute. Prvenstvena dvoboja sta bila drugačna, ta bo imel veliko večji motivacijski naboj. Celjani so v Evropi nabirali izkušnje, mi pa se zavedamo, da je finale življenjska priložnost za igralce in za klub na njegovi razvojni poti na višjo raven. Preboj v Evropo smo že dosegli, zakaj ne bi naredili še koraka naprej,« je razmišljal in se vprašal 55-letni Ljubljančan, sicer povratnik v slovenski klubski nogomet po dolgih 16 letih.

Oba trenerja imata na voljo vse razpoložljive nogometaše, zanimivo pa je, da sta edina Celjana v koprskem taboru, vratar Metod Jurhar in Denis Popović. Celjski domači fantje imajo zgolj status rezervistov. Koprčani bodo igrali že šesti finale, štirikrat so že bili zmagovalci, Celjani pa 10., zmagovalci pa so bili le leta 2005. V finalih sta se pomerila že dvakrat, obakrat so bili boljši Koprčani, leta 2006 v Celju po streljanju enajstmetrovk, leta 2015 pa na Bonifiki z 2:0.