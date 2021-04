Dramatičen zaključek prvenstva v Sloveniji, Hrvati obtoženi rasizma

Slovenija izpadla v skupinskem delu



V Sloveniji in Madžarski se je končal prvi del evropskega prvenstva za nogometaše do 21 let. Slovenska izbrana vrsta je tekmovanje zaključila po skupinskem delu, saj je bila v skupini B nemočna proti obema favoriziranima reprezentancama Španije in Italije, proti Češki pa je remizirala (skupna razlika v golih 1 : 8).



Zadnji majski dan na sporedu vsi četrtfinalni obračuni



Drugi del prvenstva bo na sporedu med 31. majem in 6. junijem. Zadnji majski dan bodo na sporedu vsi četrtfinalni obračuni. V Budimpešti se bosta udarila Nizozemska in Francija, v Szekesfehervarju pa Danska in Nemčija.



Na slovenskih tleh bosta obračuna Španija – Hrvaška (Maribor) in Portugalska – Italija (Ljubljana).



Hrvaška reprezentanca do 21 let se je sinoči uvrstila v četrtfinale evropskega prvenstva, ki poteka pri v Sloveniji in Madžarski kljub porazu z Anglijo z 2: 1.Ker je Portugalska na drugi tekmi s 3: 0 premagala Švico in s tremi zmagami osvojila prvo mesto v skupini, je Hrvaški za uvrstitev v izločilne boje zadostoval minimalen poraz. Anglija je vse do sodnikovega podaljška vodila z 2 : 0 in imela vstopnico za četrtfinale, a jeje s fantastičnim golom zagotovil veliko slavje mladih hrvaških nogometašev. Hrvaška, Anglija in Švica so tekmovanje zaključile s po tremi točkami, v tem trikotniku pa je bila najboljša hrvaška reprezentanca. Izpad je bil za Angleže boleč, zato je bila po tekmi gneča na travniku.Večina hrvaških medijev piše, da so Angleži napadli njihove igralce. Nekateri tuji mediji pa pišejo, da se je to zgodilo zaradi rasističnih provokacij hrvaških igralcev. Domnevno je nogometaštudi pokazal, da so v angleškem taborišču videli rasistično gesto (kaj ga je tako hudo prizadelo, še ni povsem jasno). »Vroč konec: angleški igralci obtožujejo Hrvate rasizma na evropskem prvenstvu do 21 let,« ob tem poroča ESPN.