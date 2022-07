Drama na Touru: Pogačar padel, a poglejte potezo Vingegaarda! (V ŽIVO)

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar ima danes na dirki po Franciji na voljo še zadnjo priložnost v Pirenejih, da stre vodilnega Danca Jonasa Vingegaarda. Kolesarji bodo morali premagati tri zahtevne vzpone vključno z zadnjim na Hautacam. Etapa se je začela v Lurdu ob 13.40, dolga pa bo 143,2 km.

V kolikor bi dvakratnemu zmagovalcu Pogačarju uspelo nadoknaditi velik del zaostanka 2:18 minute, ki si ga je nabral po 17 etapah, bi še imel dobre možnosti za skupno zmago. V soboto bo namreč na sporedu 40,7 km dolga vožnja na čas, ki bi še lahko premešala vrstni red. Za zdaj pa prednost Danca Jonasa Vingegaarda ostaja velika, medtem ko tretjeuvrščeni Britanec Geraint Thomas zaostaja že skoraj pet minut.

Na spustu v dolino pa prava drama. Najprej je napako storil Jonas Vingegaard in bi skorajda padel, a se je rešil. Nekaj kilometrov zatem pa je Tadej Pogačar na zavoju za trenutek zapeljal s ceste po pesku in se zvrnil na bok. Na srečo se je takoj pobral in nadaljeval. Vingegaard ga je počakal, za kar se mu je Pogačar zahvalil s stiskom roke.