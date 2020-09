Drama na OP ZDA: Đokovića diskvalificirali (VIDEO)

Srbskega teniškega igralcaso na odprtem prvenstvu ZDA sodniki diskvalificirali, potem ko je proti koncu prvega niza z žogico nehote zadel linijsko sodnico. V četrtfinale je tako pri vodstvu 6 : 5 v prvem nizu napredoval ŠpanecĐokovića je izgubljena igra na svoj servis tako ujezila, da je žogico z loparjem jezno udaril nazaj proti osnovni črti in pri tem nehote zadel linijsko sodnico. Sodniki na čelu z nadzornikom tekmovanja so ga diskvalificirali, ne da bi si pri tem ogledali počasni posnetek.Đoković je takoj po nenamernem udarcu žoge stekel proti linijski sodnici, se ji opravičil, a sodniki so bili neomajni in so zmagovalca 17 turnirjev velike četverice diskvalificirali.