Dragićeva Vročica z zmago podaljšala finale lige NBA

Košarkarji Miamija so s tesno zmago 111:108 na peti tekmi podaljšali finale severnoameriške lige NBA proti ekipi Los Angeles Lakers. Za Miami, ki je znova igral brez poškodovanega, je s trojnim dvojčkom blestelV izjemnem dvoboju med Butlerjem inje tokrat slavil prvi. V več kot 47 odigranih minutah je dosegel 35 točk, 12 skokov in 11 podaj, najpomembnejše za njegovo moštvo pa dva prosta meta 16,8 sekunde pred koncem za dokončno vodstvo Miamija in v boju na štiri zmage znižanje zaostanka na 2:3.Na drugi strani je James prispeval 40 točk, 13 skokov in 7 podaj in v zadnji četrtini skoraj lastnoročno priboril Lakersom 17. naslov v ligi NBA. Miami je namreč vodil večji del srečanja, 10 minut pred koncem za 11 točk (93 : 82).a s serijo 15 : 3 so šest minut pred koncem nasprotniki prišli v vodstvo s 97 : 96.Dokončni padec Miamije pa je preprečil Butler, ki je s šestimi točkami v zadnjih dveh minutah igre zaokrožil že drugo vrhunsko predstavo tega dvoboja. Že na tretji tekmi je s trojnim dvojčkom Miami popeljal do zmage.Danes je v ključnih trenutkih tri minute pred koncem ob vodstvu Lakersov z 99 : 98 še blokiral Jamesa, v napadalni akciji pa podalpri metu za tri točke. »Igrali smo trdo, žoga je krožila in priborili smo si zasluženo zmago. Zdaj se moramo spočiti in pripraviti na naslednjo tekmo, kjer bo treba igrati še bolje,« je v prvi izjavi po tekmi dejal Butler.Miami je tudi tokrat zaradi poškodbe tetive v loku stopala igral brez Dragića. Njegov nastop na šesti tekmi v noči na ponedeljek je vprašljiv, po koncu pete tekme pa je nanj spomnil Butler. »Molimo in upamo, da se bo lahko mož v dresu s številko 7 vrnil. To si tudi on zelo želi.«V ospredje je s 26 točkami ob sedmih zadetih trojkah iz 13 poskusov stopil Robinson. »Duncan je bil izjemen. To si želimo od njega,« je še dodal Butler. Na drugi strani je bil ob Jamesu z 28 točkami in 12 skoki drugi najučinkovitejši znova, ki pa je v zaključku tekme vidno šepal zaradi poškodbe pete.