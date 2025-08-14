Dragićev rez je dvignil veliko prahu

Evropsko prvenstvo v košarki se za Slovenijo začenja čez natanko 14 dni, posledično se krči tudi kader selektorja Aleksandra Sekulića. Brez dvoma mu ni bilo lahko, ko je prečrtal Žigo Daneva in predvsem izkušenega Zorana Dragića, a doprinos mlajšega brata zlatega kapetana v reprezentančnem dresu že nekaj let ni več takšen kot v najboljših sezonah. Brez hude krvi ni šlo, slovo bi obe strani lahko izpeljali bolj gosposko, a v ospredju vendarle ostaja košarka. Sekulić je v Nemčiji dobil zeleno luč za pospešek pomladitvi, na Baltik potuje tudi Luka Dončić, a obeh tekem ne bo odigral.

Le še dober teden dni je Slovencem ostal za uigravanje in resne igralske preizkuse, ki si bodo v naslednjih dneh sledili v strnjenem ritmu. Že jutri (18.30) v mestecu Šiauliau čaka Slovence dvoboj z Litvo in Jonasom Valančiunasom, robustni center bo naporen preizkus za slovensko visoko linijo, ki se na začetku priprav ni izkazala.

Na naporno sosledje tekem na EP se bo izbrana vrsta privajala že dan kasneje, po potovanju v Rigo jih čaka še tekma z domačini in Kristapsom Porzingisom, ki bo pod košem predstavljal drugačno, a nič manj zahtevno oviro. Tekma bo nekaj posebnega tudi za Dončića, ki je v prvih sezonah kariere v Dallasu prav z latvijskim »samorogom« tvoril zvezdniški dvojec, a se zaradi pogostih poškodb Porzingisa eksperiment ni izšel.

Bo Luka na parketu? »Bomo videli, odločitev bomo sprejeli tik pred zdajci, zaenkrat so na mizi še vse možnosti. Lahko, da bo igral na obeh tekmah, bolj verjetno pa je, da bo eno izpustil in drugo odigral na polno, z minutažo, kot bi bila to tekma EP,« je stanje glede Dončića opisal selektor.

Slovo Dragića je v izbrano vrsto vneslo nemir, čeprav košarkarji o tem javno ne govorijo.

V reprezentanco se je po vrnitvi iz Nemčije naselil nemir, lahko bi ga tudi preprečili. Zagotovo niti Sekulić ni pričakoval, da bo rez Zorana Dragića minil brez posledic, besedno vojno s »kvazi selektorjem« je na družbenih omrežjih začela Dragićeva žena, nadaljeval jo je tudi Goran, selektor pa v podrobnosti ni želel: »Po tekmi z Nemčijo sem mu pojasnil, kakšna je moja vizija in da bodo v reprezentanci tisti, ki ji lahko najbolj pomagajo. Odločitev je strokovni štab sprejel soglasno.«

Sekulić je ovrgel trditve, da je Zoki priprave zapustil sam, a to ni tako pomembno. Da Dragić ni v selektorjevih načrtih, igralsko ni sporno, znova pa šepa komunikacija. Če bi denimo Zoran reprezentančni dres obesil na klin v petek v polnih Stožicah, bi dobil aplavz, ki ga je z dolgoletnim doprinosom k izbrani vrsti zaslužil, reprezentanca pa bi v miru delala dalje …

Luka Dončić bo ob Baltiku igral eno tekmo, katero, se bodo še odločili.

3:43 je na svoji zadnji tekmi za reprezentanco v Mannheimu igral Zoran Dragić.

Majhne poškodbe, brez velikih skrbi

Včerajšnji trening v Stožicah je tako opravilo le še 14 igralcev, vsi še vedno ne morejo vaditi na polno. Terapije so pomagale Edu Muriću, veseli dejstvo, da udarec v koleno pri Marku Padjenu ni bil hujše narave in je mladi organizator igre Ilirije nared za igro, v Nemčiji je selektorju vrgel rokavico in se približal mestu med dvanajsterico. Tudi Klemen Prepelič je ogrevalno tekmo na začetku treninga zaradi rahlega zvina gležnja izpustil in se ogrel na sobnem kolesu, a pretiranih skrbi strokovni štab nima.

Zanimivo bo spremljati, v kakšni podobi se bo ta konec tedna predstavila Slovenija. »Jasno je, da z Lukom ne moremo igrati enako kot brez njega, ne da se ga nadomestiti v igri, moramo pa kljub temu vzpostaviti neke mehanizme in se pripraviti na trenutke, ko ga na pomembnih tekmah ne bo na parketu. Ne bo jih veliko, se pa bodo zgodili in takrat želim, da je odziv igralcev pravi, da pokažejo pogum,« Sekulić izziva varovance, naj se odločijo tudi za kakšen manj racionalen met ali domiselno potezo na parketu – tudi če bo vodila v napako ali izgubljeno kožo.

Za pravo karakterno kombinacijo starejših in mlajših na parketu je treba imeti srečno roko, vsaj navzven pa deluje, da je duh v slovenski vrsti pravi. Kaj jih povezuje? »Motivacija, velika želja, da pokažemo, da še kako dobro znamo igrati košarko,« ne ovinkari Aleksej Nikolić.