Dragić vnovič prvi med odličnimi

Dončiću 15.000 dolarjev kazni

Disciplinska komisija lige NBA je Luko Dončića kaznovala s 15.000 dolarji (12.700 evrov) kazni. Slovenski as Dallasa je kazen prejel, ker je na šesti tekmi prvega kroga končnice proti Los Angeles Clippers žogo jezno vrgel v nogo sodnika.

Počastili so Pata Rileyja

Epopejase je nadaljevala tudi v drugem soočenju z Milwaukeejem, po katerem košarkarji Miamija potrebujejo še dve zmagi za napredovanje v finale vzhodne konference. Prvega nosilca končnice lige NBA so ugnali s 116:114, najboljši strelec moštva pa je bil vnovič Slovenec. Dragić (23 točk) je šestič zapored zbral vsaj 20 točk v letošnjih izločilnih bojih. Takšen niz sta v zgodovini Miamija dosegla le dva košarkarja:šestkrat inpetkrat. Floridska Vročica je ostala neporažena v končnici in vodila domala vso tekmo, največ z 12 točkami razlike. Še 15 sekund pred koncem je imela šest točk naskoka (113:107). Toda tokrat precej učinkovitejši(29 točk) in(23) sta hitropotezno prinesla Milwaukeeju izenačenje. Ob zadnjem zvoku sirene je(13 točk) zgrešil, a sodniki so ocenili, da se ga je Antetokounmpo dotaknil z roko. Vodilni strelec Miamija v tej sezoni je izkoristil oba prosta meta in potisnil glavnega favorita vzhoda še za korak bliže prepadu. Odkar so leta 1984 uvedli končnico lige NBA s 16 moštvi, se je le štirikrat primerilo, da je prvi nosilec izgubil obe prvi tekmi v 1. ali 2. krogu. Phoenix (leta 1993) in Boston (2017) sta uspešno nadomestila zaostanek, pred dvema letoma pa je Toronto izgubil s Clevelandom z 0:4. »Tekma je bila težka, zato sem vesel, da smo sploh prišli do zmage. Zadovoljen sem z našo igro v obrambi, saj smo učinkovito polnili prostor pod našim košem, lahko pa bi bolje onemogočili prodorein tekmecem podarili manj prostih metov,« je po tekmi poudaril Dragić, ki je za dve točki metal 4:10, za tri 4:8 in proste mete 3:4, dodal pa še 5 skokov in 4 asistence. Miami je imel sicer sedem strelcev z dvomestnim učinkom, drugi najučinkovitejši je bil branilecs 17 točkami.Košarkarji Miamija so z zmago počastili jubilej svojega legendarnega predsednika, ki deluje v klubu že 25 let. Vročica ga je leta 1995 odkupila od New Yorka za milijon dolarjev in pravico izbiranja v prvem krogu nabora NBA, Riley pa je upravičil sloves, ki si ga je prislužil pri LA Lakers z osvojitvijo štirih šampionskih lovorik. Prvih 11 sezon je opravljal vlogo trenerja in leta 2006 popeljal Miami do prvega naslova prvaka, nato se je preselil na predsedniški fotelj. V njegovi floridski eri se je klub 19-krat uvrstil v končnico in osvojil tri šampionske trofeje. »Vsakič, ko se pogovarjam s Patom, se počutim neverjetno. V košarki je doživel vse, prvak lige NBA je postal kot košarkar, trener, športni direktor in predsednik, njegova zakladnica znanja je neskončna. Med klepeti z njim so me sama ušesa, saj se poskušam naučiti čim več,« priznava Dragić. Zadnji član 2. kroga končnice je Houston, ki je v sedmi tekmi z Oklahomo zmagal s 104:102 (inpo 21;30,19) in si prislužil dvoboj z LA Lakers.