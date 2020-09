Dragić uživa ob floridskem Dončiću

Sredi junija je minilo deset let, odkar je zadnji slovenski košarkar igral v velikem finalu lige NBA. Leta 2010 je do drugega šampionskega prstana prišel Aleksandar Vujačić in ob zmagoslavju LA Lakers nad Bostonom v seštevku zbral 21 točk v sedmih tekmah. Zdaj se je odločilnemu dvoboju za naslov prvaka povsem približal Goran Dragić. Tudi on je vzel za talca Boston in mu v finalu vzhodne konference še tretjič v štirih soočenjih natresel vsaj 22 točk. Prav toliko jih je prispeval k uspehu Miamija s 112:109 za vodstvo s 3:1 v zmagah.



Dragić je bil z metom za dve točki 5:12, za tri 3:9, prostimi meti 3:3, 5 skoki in 3 asistencami v 39 minutah šele tretji najboljši strelec floridske vročice in zelo hvaležen je bil pomoči. Zablestel je predvsem mladi Tyler Herro s 37 točkami z metom iz igre 14:21 v 36 minutah, 17 v zadnji četrtini, v kateri je Boston po zaostanku 12 točk iz prvega polčasa (48:60) prevzel vodstvo s 85:84 in se do zadnjih sekund boril za izenačenje skupnega rezultata. Jimmy Butler je dodal 24 točk, Bam Adebayo 20 točk in 12 skokov, v nasprotju s prejšnjimi tekmami pa so se košarkarji Miamija bolj zbrano lotili uvodnih minut dvoboja, zato jim je bilo v nadaljevanju nekoliko lažje. Vendar še zdaleč ne lahko, saj je prvi strelec Bostona Jayson Tatum dosegel vseh svojih 28 točk v drugem polčasu, Jaylen Brown je na koncu zbral 21 točk, Kemba Walker pa 20. Rekorder ga ni presenetil »Uveljavili smo svoj slog igre. Pomembno je, da smo dejavni v obrambi, da lahko krademo žoge in nizamo nasprotne napade. Pozna se nam, da smo gradili moštveno kemijo od prvega dneva klubskih priprav. Že poltretji mesec smo zaprti v mehurčku v Orlandu, zato je še pomembneje, da se odlično razumemo. Dovolj je že bežen pogled na igrišče, da se prepričate, kako nesebično in zadovoljno si podajamo žogo,« poudarja Goran Dragić, ki je bil v minulih mesecih neuradni Herrov mentor. Zato je bil ponosen, ko je komaj 20-letni nadomestni branilec Miamija, enajst mesecev mlajši od Luke Dončića, za dve točki prekosil rekord lige NBA za novince v tekmi konferenčnega finala, ki je bil od leta 1981 v lasti Andrewa Toneyja iz Philadelphie. Če upoštevamo celotno končnico, pa je več točk kot Herro doslej dosegel le en tako mladi košarkar: legendarni Magic Johnson (42) v velikem finalu med LA Lakers in Bostonom leta 1980, ko je bil prav tako star 20 let. In ne nazadnje je Miamijev up šele tretji novinec po Elginu Baylorju leta 1959 in Alvanu Adamsu (1976), ki je začel končnico prvenstva z dvomestnim strelskim učinkom v 13 zaporednih tekmah. Herrovo povprečje v tem času je 16,5 točke.



»Mene ni presenetil, saj sem ga videl početi podobne stvari. Že v drugi polovici prvenstva je začel prevzemati odgovornost za pomembne mete in jih tudi zadeval. Ta fant je neverjeten, ko bo njegova igra še malo bolj stanovitna, bo izjemen košarkar in zvezda lige,« ocenjuje Dragić in opozarja pred morebitno evforijo: »Ni še čas za proslavljanje, za uvrstitev v veliki finale potrebujemo še eno zmago. S podobno vnemo moramo igrati tudi na peti tekmi z Bostonom, kar bi nam lahko zadostovalo.«