Dragić prvič v novem dresu, iz Miamija pa dobil takšno sporočilo

Na igrišču tudi Čančar, kmalu tudi Dončić

, ki je moral tako rekoč čez noč zapustiti Miami Heat in se podati v kanadski Toronto, je odigral prvo tekmo za novi klub. V dvorani Scotiabank Arena je tekmo proti Philadelphii začel v prvi peterki in v dobrih 16 minutah k zmagi s 123 : 107 prispeval osem točk (še en skok, blokada in ukradena žoga).Dragić je na instagramu objavil fotografijo s prve tekme in zapisa, da so dosegli odlično zmago, a pod objavo so se usuli komentarji užaloščenih navijačev Miamija. »Pridi nazaj v Miami,« so mu sporočali. Za kapetana zlate slovenske reprezentance z evropskega prvenstva 2017 je to že 14. sezona v ligi NBA. Lani je z Miamijem zaigral v velikem finalu, letos pa je bilo precej slabše. V veliki menjavi igralcev po koncu sezone, v kateri je Miami pridobiliz Toronta in za 90 milijonov dolarjev na Floridi zadržal, se je v preselil Dragić v Kanado.Denverje gostoval v Staples Centru pri moštvu Los Angeles Clippers in izgubili s 103 : 102. Za Denver jedosegel 23 točk, Čančar pa je spet dobil le igralske drobtinice – v osmih minutah je zbral dve točki, izgubil eno žogo ter naredil osebno napako. Pri domači ekipi, ki je večini najboljših igralcev namenila počitek, se je s 14 točkami izkazalKošarkarji Dallasa bodo prvo pripravljalno tekmo na novo sezono odigrali v noči na četrtek po srednjeevropskem času, ko se bodo v Teksasu pomerili z Utahom.Nova sezona lige NBA se bo sicer začela 19. oktobra.