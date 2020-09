Dragić popeljal Miami v polfinale

Miami Heat je v peti tekmi polfinala vzhodne konference lige NBA premagal favorizirani Milwaukee Bucks s 103:94 in se tako s štirimi zmagami in enim porazom uvrstil naprej. Najboljša strelca Miamija za uvrstitev v polfinale lige NBA sta bila Goran Dragić in Jimmy Butler s po 17 točkami.



Dragić je v 33 minutah igre prispeval še štiri skoke in dve asistenci. Do konca tretje četrtine je bil z 12 točkami sam najboljši strelec svoje ekipe.



Milwaukee je začel bolje in je dobil prvo četrtino z 28:19, zaostanek Miamija pa je ob zvoku sirene ublažil Dragić s košem za dve točki.



Vrnitev Miamija v tekmo in pohod do polfinala NBA je v drugi četrtini začel Dragić s trojko, Miami pa je četrtino dobil s 33:18. Tretja četrtina se je končala z izidom 21:19 za Miami, ki je dobil tudi zadnjo četrtino s 30:29.



Miami se bo v finalu vzhodne konference NBA pomeril z zmagovalcem polfinalnega dvoboja med Boston in Torontom. Boston trenutno vodi s 3:2 v zmagah.