Dragić: MVP tekme je bil Miami

Košarkarji Bostona so v minulih 65 letih izgubili le eno od 157 tekem končnice lige NBA, v katerih so v zadnji četrtini vodili z vsaj 12 točkami prednosti. Vsaj do uvoda letošnjega finala vzhodne konference. Miami je ob začetku zadnjega dela zaostajal z 71:85, a pod vodstvom odličnega Gorana Dragića izsilil podaljšek, za zmago s 117:114 v vrhunski predstavi pa sta imela ogromno zaslug Jimmy Butler in Bam Adebayo s fantastičnima potezama v zadnjih 22 sekundah.



Na poti do devetega uspeha v desetih nastopih v letošnji končnici je floridska vročica hitro zašla v težave, podobno kot v prvih soočenjih z Indiano in Milwaukeejem. In še tretjič se ji je poplačala izjemna vztrajnost, še posebno Dragiću. Do polčasa je že zbral 16 točk, srečni razplet pa je pričakal z 29 točkami (met za dve 8:13, za tri 3:6, prosti meti 4:4), 7 skoki in 4 asistencami v 39 minutah igre. Po učinkovitosti so mu sledili Jae Crowder (22), Butler (20) in Adebayo (18), medtem ko sta pri Bostonu izstopala njegov prvi adut, krilni center Jayson Tatum (30 točk in 14 skokov) in branilec Marcus Smart (26). Tatum je poskrbel za izenačenje pred koncem rednega dela tekme, nato pa se je vpisal med tragične junake. Le 12 sekund pred iztekom podaljška ni mogel ustaviti odličnega prodora Butlerja, ki je s košem in dodatnim prostim metom prinesel Miamiju vodstvo s 116:114. Nato je njegov poskus zabijanja imenitno preprečil Adebayo in navdušil tudi legendarnega Magica Johnsona, ki je tvitnil, da še ni videl boljše obrambne poteze v tekmi končnice. Za konec je Tatum zgrešil poskus za tri točke, s katerim bi lahko izsilil dodatnih pet minut igre.



»Tekma je bila zelo čvrsta, vendar se v dvobojih nismo umaknili niti za ped. V ligi NBA takšni zaostanki niso usodni, zato smo pred začetkom zadnje četrtine vedeli, da se lahko vrnemo v igro. V zaključnih minutah in podaljšku smo igrali zelo dobro v obrambi, in dokler je tako, se lahko zgodi marsikaj. Bam je srce naše zasedbe v obrambi in njegova blokada je bila res izjemna, toda junak tekme je celotno Miamijevo moštvo, saj je v takšnih tekmah pomembna sleherna posest žoge,« je po tekmi poudaril Dragić. Še drugi podvig Denverja Nekaj ur pozneje so LA Lakers dočakali tekmeca za finalni dvoboj v zahodni konferenci. Pomerili se bodo z Denverjem, ki je uprizoril zgodovinski podvig, saj je še drugič v letošnji končnici nadomestil zaostanek z 1:3 v zmagah. Potem ko je izločil Utah, je s tremi zaporednimi uspehi poslal domov košarkarje LA Clippers, ki so prej odpravili Dallas z Luko Dončićem. V odločilni tekmi je Denver (vnovič z Vlatkom Čančarjem v varni rezervi) zmagal s 104:89 s 40 točkami branilca Jamala Murrayja in trojnim dvojčkom Nikole Jokića (16 točk, 22 skokov in 13 asistenc), prvi strelec poražencev je bil Montrezl Harris z 20 točkami. Njihova zvezdnika Kawhi Leonard (14 točk) in Paul George (10) sta skupaj metala iz igre le 10:38.