Dragić je poskušal, a ni šlo

Košarkarji Los Angeles Lakers so v četrti tekmi finala končnice NBA premagali Miami Heat s 102:96 in povečali vodstvo v zmagah na 3:1 Pri Miamiju je po dveh tekmah premora zaradi poškodbe znova zaigral Bam Adebayo, poškodba stopala Gorana Dragića pa je očitno prehuda.



V dokaj izenačeni tekmi so jo bolje odnesli jezerniki, ki so odločilni preboj naredili šele na koncu tekme. Prvo četrtino so dobili s 27:22, druga je pripadla Miamiju s 25:22, tretja in zadnja pa spet Los Angelesu (26:23, 27:26), ki je uspešneje odigral napet konec zadnje četrtine. Blestela prva zvezdnika ekip Najboljši strelec je bil pri Miamiju spet Jimmy Butler, ki je dosegel 22 točk, Tyler Herro jih je prispeval 21, Duncan Robinson 17, Adebayo pa 15. Pri Los Angelesu se je izkazal LeBron James z 28 točkami, Anthony Davis pa jih je prispeval 22.



Igralci obeh ekip bodo imeli sedaj malce daljši premor, saj bo peta in v primeru zmage Los Angelesa že odločilna tekma šele v petek, 9. oktobra zvečer po krajevnem času oziroma v soboto zjutraj ob 3. uri po srednjeevropskem času. Morda na naslednji tekmi Trener Miamija Erik Spoelstra je uro in pol pred začetkom tekme dejal, da ne ve kako bo z Adebayom in Dragićem, ki sta se poškodovala na prvi tekmi finala. »Odločamo se praktično iz minute v minuto in mislim, da to dolgujemo obema,« je dejal Spoelstra in ponovil, da si oba zelo želita igrati.



Do tekme je potem Miami sporočil, da bo Adebayo igral, Dragić pa ne. Dragić se je pred tekmo sicer skušal ogrevati, malce metal na koš, vendar ni šlo. Ni pa še povsem izključen njegov nastop v petek.