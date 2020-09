Dragić in druščina v zaključku nadoknadili velik zaostanek

Miami je v polfinalu končnice vzhodne konference lige NBA že tretjič zapored premagal Milwaukee, Goran Dragić pa je tokrat za zmago s 115 : 100 prispeval 15 točk, 5 skokov in 3 podaje. Najboljši strelec Miamija je bil Jimmy Butler s 30 točkami.



Miami le še ena zmaga loči od uvrstitve v finale vzhodne konference oziroma polfinala lige NBA. Naslednja tekma med Miamijem in Milwaukeejem je na sporedu v nedeljo ob 21.30 po slovenskem času. Doslej še nobena ekipa v ligi NBA ni uspela napredovati v končnici po zaostanku 3 : 0 v zmagah. Lovili zaostanek Dragić je bil v sredo, ko je Miami zmagal s 116 : 114 s 23 točkami prvi strelec Miamija, v petek pa je prekinil niz šestih zaporednih tekem v končnici z več kot 20 točkami. Na prvi tekmi v ponedeljek je bil Dragić s 27 točkami drugi strelec ekipe za Butlerjem, ki je s 40 točkami dosegel rekord kariere v NBA.



Miami je večino tekme lovil zaostanek za nasprotnikom in je v zadnji četrtini zaostajal že za 11 točk. Butler je dosegel 15 od svojih 30 točk v zadnji četrtini poleg Dragića pa so se izkazali še Bam Adebayo z 20, Jae Crowder s 17 in Tyler Herro s 13 točkami.