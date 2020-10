Dragić dobil zeleno luč, a Lakersi razbili Miami za naslov prvaka

Naslov posvetili praminulemu zvezdniku

Košarkarji Los Angeles Lakers so prvaki lige NBA. Na šesti tekmi finala so s 106:93 premagali moštvo Miami Heat in osvojili 17. naslov v zgodovini tekmovanja. S tem so se na večni lestvici na vrhu izenačili z Boston Celtics. Miamiju na šesti tekmi ni pomagala niti vrnitev slovenskega zvezdnikaŠtiriintridesetletni Ljubljančan je na parketu prebil 18 minut in 55 sekund, dosegel pa je pet točk, pet skokov in dve podaji. Zadel je dva od osmih metov iz igre, za tri točke pa je bil štirikrat nenatančen. Zeleno luč za nastop dobil slabo uro pred začetkom šeste tekme, je na parket prvič stopil minuto in devet sekund pred koncem prve četrtine.je razumljivo postal najkoristnejši igralec finala. To mu je uspelo že s tretjo ekipo, potem ko je naslov osvojil z Miamijem in Clevelandom. »Ogromno mi pomeni, da lahko zastopam to franšizo.sem dejal, da bom ekipo vrnil tja, kamor spada. Da sem lahko del tako zgodovinske franšize, je neverjeten občutek. Ne le zame, ampak za vse soigralce, strokovni štab in vse, ki so tu prisotni.«se spomnil v helikopterski nesreči tragično preminulega, ki so mu posvetili naslov prvaka: »To smo želeli storiti zanj. Nismo ga smeli pustiti na cedilu. Zaradi njega smo danes igrali še bolj agresivno na obeh straneh parketa. Vemo, da bi bil Kobe ponosen na nas. Bil nam je kot veliki brat.«