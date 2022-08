Dragić bi bil 41. as lige NBA na EP

Avgust ne bo takoj prinesel težko pričakovanih zmernih temperatur in osvežilnih kapelj dežja, a mesec bo minil, kot bi mignil. In že 1. september bo dvignil na noge ljubitelje športa, saj se bo v Kölnu, Tbilisiju, Milanu in Pragi začelo evropsko prvenstvo v košarki, ki bo nekaj posebnega po vseh merilih. Slovenska reprezentanca bo na njem branila zlato kolajno in se zaradi svoje nesporne kakovosti spopadla s smetano stare celine v vlogi favorita, kar pomeni, da bo prvič glavna tarča izzivalcev.

Če bi po vrnitvi zlatega moštva iz Istanbula pred petimi leti napovedali, da bodo letošnje okoliščine tako ugodne in zapletene hkrati, bi jih sprejeli brez ugovora. Zdaj se bo treba z njimi spopasti. Četa selektorja Aleksandra Sekulića ima še 31 dni časa za pripravo na 14. zaporedni slovenski nastop na eurobasketu, navijači prav toliko časa za nakup vstopnic za njene spektakle v Kölnu in Berlinu, ki bo gostil izločilni del EP začenši z osmino finala. Sinergija bo potrebna, saj bo naloga peklensko težka.

Na EP 2017 je igralo 31 košarkarjev iz lige NBA – največ za Španijo (7), Francijo (5), Litvo in Hrvaško (po 3) –, zdaj jih je na moštvenih seznamih kar 41. Največ (15) naj bi se jih zbralo v slovenski skupini B. Francija ima pet kandidatov iz elitne ameriške lige: Rudyja Goberta (po novem Minnesota), Evana Fournierja (New York), Timotheja Luwawu-Cabarrota (Atlanta), Thea Maledona (Oklahoma City) in Franka Ntilikino (Dallas). S štirimi ji sledi Nemčija, ki je na seznam uvrstila ​ Dennisa Schröderja (prost), Daniela Theisa (Indiana) ter brata Franza in Moritza Wagnerja iz Orlanda.

Osem zlatih junakov

Z Luko Dončićem, Vlatkom Čančarjem in, upajmo, tudi Goranom Dragićem jima sledi Slovenija, Litva ima dve močni orožji, Jonasa Valančiunasa (New Orleans) in Domantasa Sabonisa (Sacramento), BiH robustnega centra Jusufa Nurkića (Portland), Madžarska pa bo ena od sedmih udeleženk EP, ob Belgiji, Bolgariji Češki, Estoniji, Nizozemski in Veliki Britaniji, brez mož iz lige NBA. V preostalih treh skupinah pričakuje štiri tudi Turčija, tri Grčija (z Giannisom Antetekoumpom na čelu), Srbija (z Nikolo Jokićem), Hrvaška in Španija.

Da število zvezdnikov z ameriških igrišč ni najpomembnejši dejavnik na reprezentančnih tekmovanjih, saj imajo mnogi težave s privajanjem na igralna pravila FIBA, drugačno taktiko in moštveno hierarhijo, je na najboljši način dokazala Slovenija pred petimi leti. Na poti do prestola brez poraza je imela le enega asa iz lige NBA – Dončić se je odpravil v ZDA leto dni pozneje, Čančar jeseni 2019 –, a je v skupinskem delu EP prepričljivo opravila tudi s Francijo s 95:78, v polfinalu pa še s takratno rekorderko Španijo z 92:72. Sekulić se lahko zato veseli dejstva, da bi letos računal na kar osem junakov eurobasketa 2017, ki bodo za pet let izkušenejši in bolj uigrani. Zanesljivo bodo manjkali le Anthony Randolph (uspešno ga je nadomestil Mike Tobey), upokojena Gašper Vidmar in Saša Zagorac ter Matic Rebec.