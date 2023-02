Dortmundski ples prodajalcev in kupcev

Z denarjem ni mogoče kupiti uspeha, je rdeča nit kritikov Chelseajevega lomastenja na nogometni tržnici 2022/23, na kateri so Londončani plačali za okrepitve 611 milijonov evrov. Evropskim prvakom iz leta 2021 popolna preobrazba na angleški ligaški fronti po odhodu uspešnega lastnika Romana Abramoviča ne gre po načrtih, toda ostaja jim še liga prvakov, v kateri bodo nocoj v Dortmundu poskušali zasukati rezultatsko krivuljo. Druga drevišnja tekma osmine finala bo v Bruggeju, kjer bo gostovala Benfica.

Na legendarnem Westfalenstadionu se piše nova uspešnica enega od največjih proizvajalcev vrhunskih nogometašev. Pod taktirko nemškega trenerja bošnjaškega rodu Edina Terzića v letu 2023 trepeta tudi münchenski velikan Bayern. Šest točk ob petih zaporednih zmagah so v nemškem prvenstvu nadomestili Porurci in za Bavarci zaostajajo le še tri za točke. Youssoufa Moukoko (18 let), Karim Adeyemi (21), Jamie Bynoe-Gittens (18), Gio Reyna (20) in trenutno najbolj zaželeni fant Jude Bellingham (19) so igralci, zaradi katerih se vodilnim rasteza nasmešek do ušes. Le na pokalni tekmi z Bochumom ni bilo med strelci enega od petih mladeničev, ki so v bundesligi zabili več golov kot vsi drugi igralci do starosti 21 let. Ligaška bilanca Borussie v letu 2023 je impresivna, pet zmag z razliko v golih 15:5. Terzić ima zelo sladke skrbi, dolgo klop in visoko motivirane igralce, vključno z najbolj izkušenimi.

Haalandov naslednik premagal raka

»So fantje, ki začnejo tekmo, so fantje, ki jo končajo, in so fantje, ki jo odločijo,« je Terzić z igro besed razkril, kako odlično zasedbo ima na voljo. In predvsem, kako zdravo vzdušje s človeškim obrazom. Igralec, ki zaznamuje klubsko težko primerljivo politiko, je 28-letni Sebastien Haller. V Franciji rojeni napadalec in reprezentant Slonokoščene obale je minulo poletje prišel iz Ajaxa namesto Erlinga Haalanda. Namesto, da bi zabijal gole, je bil bitko za življenje in jo dobil. Raka na modih se je otresel po dveh operacijah in štirih kemoterapijah. »Nisem še povsem pripravljen,« umirja pričakovanja povratnik v ligi prvakov, v kateri je zasijal v minuli sezoni z enajstimi goli.

«Ni le okrepitev, moštvo bogati tudi z osebnostjo. Dobro vemo, kakšno škodo nam je povzročal v Ajaxovem dresu. Liga prvakov je njegov oder. Upam, da bo pokazal odlično predstavo, predvsem pa upam, da bo ostal zdrav,« je povedal avtor Borussiinega mozaika, športni direktor Sebastian Kehl. Chelseajevo politiko kupovanja igralcev je označil za divjo. Okrepitve modrih še niso prinesle zmag. Najdražji Argentinec Enzo Fernandez (121 milijonov evrov) in Ukrajinec Mihailo Mudrik (70 milijonov €, z bonusi do 100 milijonov €) in kot posojeni igralec Joao Felix (Atletico je zanj plačal rekordnih 126 milijonov €) so naložba za prihodnost. Ali je tudi trener Graham Potter, ki je brez evropskih izkušenj stopil v velike čevlje Thomasa Tuchla, bo razkrila prav liga prvakov.