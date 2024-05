Dončiću je uspelo: Dallas Mavericks je popeljal v finale NBA

Slovenski košarkarski as Luka Dončić se je z Dallas Mavericks uvrstil v finale severnoameriške lige NBA. Čeprav je ob prvi uvrstitvi v finale čutil ponos, je na novinarski konferenci po zmagi na peti tekmi proti Minnesota Timberwolves s 124:103 dejal, da zgodba še ni končana.

»Prvi nastop v finalu mi ogromno pomeni. To ni bila lahka pot, ampak tukaj smo. Seveda še nismo rekli zadnje, zmagati moramo še štirikrat,« je po prvi uvrstitvi v veliki finale lige NBA dejal 25-letni Dončić.

Na današnji tekmi je od samega začetka blestel, v prvi četrtini dosegel 20 točk, na koncu pa se je ustavil pri 36 točkah, desetih skokih in petih podajah.

S Kyriejem Irvingom (36 točk) sta znova tvorila hrbtenico zasedbe, ki je od konca prestopne tržnice poleg Bostona najbolj uspešna v ligi NBA. In ravno Boston bo zadnji tekmec Dallasa v boju za pokal Larryja O'Briena.

Finale so si zagotovili v peti tekmi. FOTO: Stephen Maturen Getty Images Via Afp

»Morali bomo igrati dobro v obrambi. Boston je najboljša ekipa lige NBA z najboljšim izkupičkom. Imajo nekaj izjemnih orožij, zato bo ključ do zmage naša obramba,« je slovenski as dejal v studiu oddaje Inside NBA.

Kasneje je na novinarski konferenci govoril tudi o svojem moštvu. »Imamo odlično ekipo, ampak imamo tudi izjemne košarkarje, strokovno vodstvo in vse ostale v klubu. To je najbolj pomembno. Držati moramo skupaj in še naprej igrati dobro košarko. Premagali smo tri zelo dobre ekipe, čeprav nismo imeli prednosti domačega igrišča,« je pristavil Dončić.

Dallas je v prvem krogu končnice ugnal Los Angeles Clippers s 4:2 v zmagah. Z enakim izidom so padli prvi nosilci zahoda Oklahoma City Thunder, tekmo manj pa je Dallasu vzela Minnesota.

Drugi zvezdnik Dallasa Irving bo četrtič igral v finalu lige NBA. Naslov je osvojil s Cleveland Cavaliers v sezoni 2015/16, naslednjo sezono pa zadnjič zaigral na zadnji stopnički.

»Občutek je sijajen. Tega ne jemljemo kot nekaj samoumevnega. Nastop v finalu smo si prigarali in zaslužili. Igrali smo proti Clippers, Thunder in Timberwolves, vse to pa nas je naredilo močnejše. Morali smo biti osredotočeni, izzvali so nas in odgovorili smo. Sedem let od zadnjega finala je res dolga doba, zato bom vsekakor užival. A to je zgolj vmesni postanek do glavnega cilja,« je dejal 32-letni Američan.

Luka je blestel od prve četrtine. FOTO: David Berding Getty Images Via Afp

Nekaj časa je v ligi NBA Irving preživel tudi pri Bostonu. Po ne ravno najbolj prijetnem razhodu s Celtics pa o tem ni želel polemizirati. »Boston je le zadnja ovira, ki nam stoji na poti do cilja,« je dejal ameriški zvezdnik.

Dončić je proti volkovom v povprečju dosegel 32,4 točke, 9,6 skoka ter 8,2 podaje na tekmo, Irving pa ga je dopolnil s 27 točkami ter 4,6 podaje.

Zadovoljen s predstavo svojih zvezdnikov je bil tudi trener Jason Kidd. Na začetku je blestel predvsem Dončić in v kali zatrl prizadevanja volkov. "Videl sem veliko tekem, toda tista sedma tekma proti Phoenixu in današnja sta si podobna. Takoj je izločil iz igre občinstvo," je sprva dejal 51-letnik na čelu Mavericks.

»Ekipi je dal vedeti, da morajo storiti korak naprej. Poslal jim je 'vabila' in pridružili so se zabavi. Pripravljen je bil na to tekmo in kot vodja ekipe to potrebuješ proti nadarjeni zasedbi v gosteh. Od samega začetka jim je dal vedeti, da bo zanje težko,« je še dodal Kidd, ki je pred kratkim podpisal novo, dolgoročno pogodbo z Dallasom.