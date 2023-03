Dončiću je odleglo, vendar le za hip

V minulih dneh je bilo košarkarsko življenje Luke Dončića v ligi NBA sila nemirno. Najprej si je prislužil 35.000 dolarjev kazni, ker je med dvobojem z Golden Statom s kretnjo nakazal, da so sodniki podkupljeni, nato okusil dva nenadejana poraza proti Charlottu. Ob zadnjem je prejel še 16. tehnično napako v sezoni, ki pomeni eno tekmo suspenza brez plačila. Nato so se slovenskemu asu vsaj za hip razsvetlila obzorja: po analizi so mu črtali zadnjo tehnično napako, dovoljenje za njegov nastop pa je Dallas kronal z zmago v Indianapolisu s 127:104.

Ker naloga teksaške zasedbe ni bila pretežka, je slovenski zvezdnik igral le 28 minut. V tem času je dosegel 25 točk z metom iz igre 8:17 (za tri 4:10) ter dodal 7 skokov in 6 asistenc. Po prekinitvi niza štirih porazov pa mu je le delno odleglo. Zaradi zmage se ni mogel pretirano trkati po prsih, saj je Indiana šele 12. v vzhodni konferenci, za nameček je igrala brez treh glavnih orožij, Tyresa Haliburtona, Mylesa Turnerja in Buddyja Hielda. Usodno se niso izboljšale niti Dallasove možnosti za preboj med najboljšo šesterico, ki bo neposredno napredovala v končnico, ali vsaj med štiri moštva med sedmo in deseto stopničko za uvrstitev v dodatni predkrog končnice.

Pred zadnjimi šestimi nastopi v rednem delu prvenstva je z izkupičkom 37 zmag in 39 porazov še vedno 11. med zahodnjaki ter zaostaja za dve zmagi za 6. Minnesoto in 7. Golden Statom (po 39:37), pred njim so tudi New Orleans (38:37), LA Lakers in Oklahoma City (po 37:38). Upoštevati moramo še, da imajo Teksašani slabšo bero v soočenjih z Golden Statom, Oklahomo in Minnesoto. Poleg tega njihova rezultatska krivulja še zdaleč ni obetavna pred zahtevnimi gostovanji pri Philadelphii (3. na vzhodu), Miamiju (7.) in Atlanti (8.) ter domačimi dvoboji s Sacramentom (3. na zahodu), Chicagom (10. na vzhodu) in že odpisanim San Antoniom. Odkar jih je okrepil Kyrie Irving (tokrat 16 točk in 6 asistenc), je lahko le v 12 od odigranih 21 dvobojev združil moči z Dončićem, zmagali pa so zgolj v štirih. Ob poškodbah jim še vedno visi nad glavo nevarnost Ljubljančanovega suspenza.

Prve minute za Dragića

Goran Dragić je medtem odigral prvih devet minut v dresu Milwaukeeja, odkar je 4. marca prestopil iz Chicaga, na prve točke pa bo moral še malo počakati. Ob zmagi v Detroitu s 126:117 brez glavnih soigralcev Giannisa Antetokounmpa in Jrueja Holidaya je zgrešil po en met za dve in tri točke, prispeval pa tri asistence. Po svojem 1000. nastopu v ligi NBA v dvobojih rednega dela prvenstva končnice je poudaril: »Občutek je izjemen. V zadnjem času sem trdo delal v ozadju, na terapijah in treningih, a tega nihče ne opazi. Šele ko uvidiš, da je vse skupaj imelo smisel, je občutek lep. V moštvu so sicer občasno morali krotiti mojo željo in nevarnost, da bi prekmalu začel pretiravati, toda zdaj sem vesel, da sem se vrnil na igrišče. Čeprav malo pozneje, kot sem si obetal ...«