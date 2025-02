Dončićevih 16 točk bilo premalo, doživel prvi poraz z Lakersi (FOTO in VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so po šestih zaporednih zmagah doživeli prvi poraz v ligi NBA in sploh prvega z novincem Luko Dončićem na igrišču. Slovenski zvezdnik je zaigral na drugi tekmi v dresu jezernikov proti Utah Jazz in doživel prvi poraz. Lakers so v Salt Lake Cityju izgubili s 119:131, Dončićevih 16 točk je bilo premalo za uspeh.

Za Lakers je bil to prvi poraz po šestih zmagah, a kljub temu so jezerniki še vedno na petem mestu zahodne konference.

Dončić, ki se je najbolj slavni losangeleški ekipi nepričakovano pridružil v začetku meseca v eni najbolj spektakularnih menjav v zgodovini lige, je tokrat odigral 23 minut tekme, v tem času pa je 25-letnik 16 točkam dodal po štiri skoke in podaje, po eno ukradeno žogo in blokado ter kar pet izgubljenih žog.

Izjemna gledanost Prvenec Luke Dončića v dresu Los Angeles Lakers je dosegel izjemno gledanost za ameriško mrežo ESPN. Gledalci so ob ponedeljkovi večerni zmagi Lakers nad Utahom (132:113) dosegli najvišjo vrednost pri 2,55 milijona. Če to postavimo v kontekst, piše ESPN, se je gledanost povečala za 42 odstotkov v primerjavi z lansko povprečno tekmo lige NBA.

FOTO: Alex Goodlett Getty Images Via Afp

Prvi strelec gostov je bil Rui Hachimura z 19 točkami, prvi zvezdnik LeBron James jih je zbral 18, temu dodal še sedem podaj ter šest skokov.

Pri gostiteljih pa je blestel Finec Lauri Markkanen z 32 točkami in s tremi ukradenimi žogami. Jordan Clarkson je z 21 točkami, devetimi skoki in sedmimi podajami pomagal Utahu prekiniti niz treh zaporednih porazov, Keyonte George pa je s klopi k zmagi dodal 20 točk, deset podaj in sedem skokov.

Naslednji obračun Lakers čaka šele 19. februarja po enotedenskem premoru za tekmo zvezd All-Star, ko bodo doma gostili Charlotte.