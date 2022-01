Dončićevi zlahka opravili z Indiano Pacers

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA dosegli 13. zmago na zadnjih 16 tekmah, potem ko so zanesljivo odpravili ekipo Indiana Pacers s 132 : 105. Zdaj so pri 29 zmagah in 21 porazih in so tik za četrtouvrščenim v zahodni konferenci Utah Jazzom. Znova se je izkazal slovenski zvezdnik Luka Dončić s 30 točkami in z 12 podajami.

Dončić je proti Indiani, ki jo vodi nekdanji dolgoletni trener Dallasa Rick Carlisle, igral 32 minut, 30 točk pa je zbral ob metu 12 : 21 iz igre, 4 : 9 za tri točke in 2 : 7 iz prostih metov. Ob tem je izgubil le eno žogo, sicer pa je 12 podajam dodal še šest skokov, dve blokadi in ukradeno žogo.

Naslednja tekma Dallas čaka že v noči na ponedeljek v Orlandu.