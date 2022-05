Dončićeva ukana pomagala k veliki noriji v Dallasu (VIDEO)

Košarkarji Dallasa so dobili četrto tekmo polfinala zahoda NBA proti Phoenixu s 111 : 101 in izenačili serijo na 2:2. Luka Dončić je ob zbral 26 točk, 11 podaj in 7 skokov. Iz igre je metal 9 : 25 (trojke sicer obupnih 1 : 10). Ukradel je še štiri žoge. Dorian Finney-Smith je za Dallas prispeval 24 točk, Jalen Brunson pa 18. Dallas je zadel 20 trojk in vodil praktično vso tekmo.

Ključ do zmage je bila tokrat tudi trdnejša obramba, tehtnico so na stran Dallasa prevesile tudi osebne napake Chrisa Paula. Zaradi šestih dosojenih napak je moral namreč predčasno z igrišča. Phoenix je ostro protestiral pri sodnikih, med drugim tudi zaradi prekrška, ki so ga Paulu dosodili zaradi trka z Dončićem, tik pred koncem polčasa. Ta je (tudi malce teatralno) padel po tleh in izsilil še eno njegovo napako. »Videl sem, da bo šel po skok in bil sem presenečen. Vprašal me je, ali me je tako močno sunil. Rekel se mu, da ni bilo tako, sem pa pametno odigral. Rekel je: 'Ja, vem.'« je po koncu pripovedoval Dončić, ki se je takšnih trikov naučil prav od Paula.

Peta tekma v Phoenixu bo v sredo ob 4. uri po slovenskem času, šesta pa 12. maja znova v Dallasu.